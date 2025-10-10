Η έκθεση για τους επαγγελματίες οδηγούς θα γίνει στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (Δωδεκανήσου & Αναπαύσεως, Περιστέρι) στις 18 και 19 Οκτωβρίου. Οι πύλες στο TAXI Show 2025 θα ανοίγουν και τις δύο ημέρες στις 10.00 το πρωί και θα κλείνουν στις 19.30 το απόγευμα.

Σε αυτήν την έκθεση που η είσοδος θα είναι ελεύθερη η Kosmocar ( επίσημος εισαγωγέας των Skoda, Volkswagen και Volkswagen Επαγγελματικών Οχημάτων στην Ελλάδα) θα έχει διπλή παρουσία επιβεβαιώνοντας με την Volkswagen και τη Skoda την έμπρακτη στήριξή τους προς τον επαγγελματία οδηγό ΤΑΞΙ.

Θα παρουσιάσουν μοντέλα με πράσινη, βιώσιμη και τεχνολογικά προηγμένη κινητικότητα, που συνδυάζουν απόδοση, άνεση και καινοτομία, σχεδιασμένα για τις σύγχρονες ανάγκες των επαγγελματιών του κλάδου.

Skoda: Καινοτομία, αξιοπιστία και άνεση στην υπηρεσία του επαγγελματία οδηγού ΤΑΞΙ

Η Skoda υποδέχεται το κοινό σε ένα ευρύχωρο περίπτερο 152 τ.μ., επιβεβαιώνοντας τη μακρόχρονη παρουσία της στον χώρο του επαγγελματικού ΤΑΞΙ και τη φήμη της για ασφάλεια, άνεση, αξιοπιστία και κορυφαία σχέση αξίας-ποιότητας.

Στο επίκεντρο της φετινής συμμετοχής βρίσκονται:

Superb και Kodiaq NG Selection, που ξεχωρίζουν για την άνεση, τους χώρους και την τεχνολογία τους.

Octavia Selection, με αποδοτικό κινητήρα TDI – σταθερή αξία για τους επαγγελματίες οδηγούς χάρη στην ανθεκτικότητα, την άνεση και την οικονομία του

Τα νέα ηλεκτρικά Elroq και Enyaq, που συνδυάζουν αποδοτικότητα, τεχνολογική καινοτομία και βιώσιμη κινητικότητα στην επαγγελματική χρήση.

Με την κορυφαία ποιότητα κατασκευής και την εξαιρετική ποιότητα κύλισης, η Skoda παραμένει σταθερός σύμμαχος του επαγγελματία οδηγού, προσφέροντας λύσεις που αντέχουν στον χρόνο και στις απαιτήσεις της καθημερινής εργασίας.

Volkswagen: Ηλεκτροκίνηση και επαγγελματική ευελιξία

Στο περίπτερο της Volkswagen, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά: