Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Η ανάκαμψη στις ταξινομήσεις του Μαρτίου ήταν αισθητή. Η αγορά κινήθηκε ανοδικά σημειώνοντας αύξηση 15,7% .

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτου τον Μάρτιο του 2026 ταξινομήθηκαν 14.713 καινούργια Ι.Χ έναντι των 12.719 που είχαν ταξινομηθεί το 2025. Η αύξηση έφθασε το +15.7%.

Τον Ιανουάριο οι νέες ταξινομήσεις είχαν πτώση -5.3% και τον Φεβρουάριο είχαμε οριακή άνοδο +2%.

Αν δούμε συγκεντρωτικά τους τρείς πρώτους μήνες του χρόνου το 2026 ταξινομήθηκαν 34.815 καινούργια Ι.Χ ενώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχαν ταξινομηθεί 33.196. Το ποσοστό της αύξησης είναι +4.9%.

Η θετική εικόνα επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων. Τα φορτηγά παρουσίασαν αύξηση +41% ενώ τα λεωφορεία κατέγραψαν ακόμη πιο εντυπωσιακή αύξηση 48,1%, με 77 νέες ταξινομήσεις.

Στην κατηγορία των αυτοκινήτων BEV – PHEV είχαμε και εδώ αύξηση. Στο σύνολο του Μαρτίου ταξινομήθηκαν 1.796 αυτοκίνητα ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025 είχαν ταξινομηθεί 1.445. Εδώ η αύξηση έφτασε το +24.3%.. Στο πρώτο τρίμηνο η αύξηση είναι +13.7%. Το διάστημα Ιανουάριος – Μάρτιος ταξινομήθηκαν 4.610 αυτοκίνητο ενώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι ήταν 4.054 Ι.Χ

Αναλυτικά ανά κατηγορίες

Ας δούμε τώρα τις κατηγορίες ( Segment). Όπως όλους τους προηγούμενους μήνες η B TOTAL κατηγορία κυριαρχεί. Τον Μάρτιο (26) έφτασε το 60% ενώ τον Μάρτιο (25) ήταν 56.8%. Ακολουθεί η C TOTAL με 25.7 % (2026) και 23.1% (2025). Η αύξηση είναι +3.2%

Τα υβριδικά οχήματα ( HEV) συνεχίζουν να κυριαρχούν, καταλαμβάνοντας ποσοστό για το μήνα Μάρτιο 55.2%. Τον αντίστοιχο περυσινό μήνα το ποσοστό ήταν 47.6%. Αντίθετα, τα βενζινοκίνητα μοντέλα παρουσίασαν μια μικρή πτώση. Το 2025 το ποσοστό ήταν 35.6 % ενώ φέτος το ποσοστό μειώθηκε στο 28.6%. Η συνολική εικόνα επιβεβαιώνει τη σταδιακή αλλά σταθερή μεταστροφή της ελληνικής αγοράς προς πιο «καθαρές» μορφές μετακίνησης.

Στην Ευρώπη τα ποσοστά αύξησης το μήνα Φεβρουάριο ήταν οριακά ελαφρώς ανεβασμένα.

(1) ΕΕ των 27. (2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004. (3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.