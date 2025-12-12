Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Η μικρή πτώση στις ταξινομήσεις των καινούργιων Ι.Χ τον 11ο μήνα του χρόνου δεν ξάφνιασε κανέναν. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) τον Νοέμβριο κυκλοφόρησαν 10.460 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024 είχαν κυκλοφορήσει 10.666 Ι.Χ. Αν το δούμε σε ποσοστά η πτώση είναι μόλις -1.9%. Ωστόσο η χρονιά φέτος αναμένεται να κλείσει με μικρή άνοδο. Τους 11 πρώτους μήνες το 2024 ταξινομήθηκαν 128.371 ενώ το αντίστοιχο διάστημα φέτος ταξινομήθηκαν 133.455 καινούργια αυτοκίνητα. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι σήμερα η άνοδος είναι στο 4% σε σχέση με πέρυσι. Μεγάλη αύξηση (130,2%) είχαμε στις ταξινομήσεις των νέων λεωφορείων.

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα (Νοέμβριος) αλλά και σε σύνολο έτους ήταν:

Αν δούμε τώρα τις ταξινομήσεις στο BEV θα παρατηρήσουμε μια αρκετά μεγάλη μείωση σε σχέση με το 2024. Ταξινομήθηκαν τους 11 πρώτους μήνες 791 BEV ενώ το 2024 ταξινομήθηκαν 1106 αυτοκίνητα. Η πτώση είναι -28.5%. Αντίθετα τα αυτοκίνητα PHEV είχαν αύξηση +45.3%. Το 2025 ταξινομήθηκαν 1056 Ι.Χ και το 2024 ήταν 727.

Στα segment και πάλι δεν είχαμε εκπλήξεις. Όλα ήταν προβλέψιμα με την B TOTAL κατηγορία να κερδίζει το 54.9% , την C TOTAL να έχει 30.50% και την A TOTAL 3.30%. Ας δούμε τις ταξινομήσεις σε αριθμούς

Οι νέοι πελάτες προτίμησαν αυτοκίνητα με υβριδικούς κινητήρες. Το 2025 το ποσοστό ήταν 57.30 % και το 2024 44.30%. Άρα φέτος είχαμε αύξηση +13%

Η δεύτερη προτίμηση ήταν οι κινητήρες βενζίνης που όμως σε σύγκριση με την περυσινή χρονιά υπήρξε μείωση -11.2%. Το ποσοστό το 2025 ήταν 18.20% και το 2024 29.40%.

Στις Plug in εκδόσεις υπήρξε μια μικρή αύξηση + 3.2%. Φέτος το 10.10% προτίμησαν Pug in Hybrid κινητήρες και πέρυσι 6.80% (+ 3.2%)

Αντίθετα μείωση (-2.8%) είχαμε στα 100% ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η κρατική επιδότηση δεν ήταν αυτή που περίμεναν οι αγοραστές και αυτό φάνηκε στις ταξινομήσεις.

Ας δούμε και τα στατιστικά στοιχεία της Ευρώπης. Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε για τον Οκτώβριο ως εξής: