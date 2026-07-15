Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Μια χαρά ήταν ο μήνας που πέρασε στις ταξινομήσεις των νέων αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΣΕΑΑ τον Ιούνιο ταξινομήθηκαν 18.672 καινούργια ΙΧ ενώ τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι είχαν ταξινομηθεί 14.647. Δηλαδή φέτος ταξινομήθηκαν 4.025 περισσότερα καινούργια αυτοκίνητα σε σχέση με το 2025 και η αύξηση έφτασε στο +27.5%

Από τον Ιανουάριο του 2026 έως τον Ιούνιο ταξινομήθηκαν 83.969 καινούργια αυτοκίνητα έναντι 78.162 που είχαν ταξινομηθεί πέρυσι. Η αύξηση που αντιστοιχεί είναι +7.4% δηλαδή 5.807 περισσότερα Ι.Χ

Στην κατηγορία BEV – PHEV τον Ιούνιο που πέρασε ταξινομήθηκαν 2.415 ενώ το 2025 είχαν ταξινομηθεί 1.877. Υπάρχει μια σημαντική άνοδος του +28. Δηλαδή 538 αυτοκίνητα στις κατηγορίες BEV – PHEV. Αν δούμε και το εξάμηνο και εδώ η αύξηση είναι +14.2%. Το πρώτο εξάμηνο φέτος ταξινομήθηκαν 10.496 έναντι 9.192 αυτοκίνητων την περυσινή χρονιά

Στις κατηγορίες των αμαξωμάτων και πάλι τη μερίδα του λέοντος πήρε η B TOTAL κατηγορία με 60.3% ενώ η C TOTAL που ακολουθεί έχει 21.9%

Η Toyota κατέχει ξεκάθαρα την πρώτη θέση τις πωλήσεις χάρη στα Yaris Cross, C-HR και Corolla Cross.

Σε ανοδική τροχιά παρέμεινε η MG η οποία χάρη στην ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική κερδίζει σημαντικό μερίδιο στην αγορά.

Η Hyundai με τα μοντέλα Kona και Tucson είχε άνοδο τον Ιούνιο ενώ άνοδο είχε και η KIA με τα μοντέλα Sportage και Stonic .

Η Peugeot διατήρησε τη 2η θέση στην αγορά και είχε επίσης καλύτερο Ιούνιο από τον Μάιο. Η Citroën, η Opel, η Dacia και η Renault κινήθηκαν επίσης ανοδικά

Τα αυτοκίνητα με κινητήρες HEV κατέκτησαν φέτος το 55.2% της αγοράς έναντι του 48.8% το 2025. Ακολουθούν τα αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης που είναι 25.5% και στην 3η θέση ακολουθούν τα αυτοκίνητα με κινητήρες Plug in Hybrid PHEV με ποσοστό 5.7%

Στην Ευρώπη, τα στοιχεία που έχουμε είναι για τον μήνα Μάιο. Φέτος ταξινομήθηκαν 955.013 καινούργια Ι.Χ ενώ πέρυσι ταξινομήθηκαν 925.700 Ι.Χ

(1) ΕΕ των 27. (2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004. (3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.