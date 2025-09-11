Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Τέσσερις ημέρες πριν κλείσει ο Αύγουστος τα στοιχεία στις ταξινομήσεις μόνο καλά δεν ήταν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν οι διευθυντές των ελληνικών αντιπροσωπειών, η πτώση υπολογιζόταν γύρω στο – 10%.

Βλέπετε ο Αύγουστος δεν είναι και ο καλύτερος μήνας για τους οικονομικά πιεσμένους Έλληνες καταναλωτές. Άλλοι ενώ θέλουν να προχωρήσουν σε μια αγορά καινούργιου αυτοκινήτου κάνουν πίσω την τελευταία στιγμή για να περάσουν λίγες ευχάριστες ημέρες ξεκούρασης.

Τα έξοδα των θερινών διακοπών αυξήθηκαν. Από τα εισιτήρια στα πλοία μέχρι τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα ταβερνάκια ακόμη και στα νησιά τα άγονης γραμμής.

Μπορεί οι ταξινομήσεις, τέσσερις ημέρες πριν κλείσει ο Αύγουστος, να ήταν -10% ωστόσο οι μάγοι του μάρκετινγκ κατάφεραν να ανατρέψουν το αρνητικό κλίμα.

Το 2024 είχαν ταξινομηθεί 8.149 Ι.Χ ενώ φέτος ταξινομήθηκαν 8.192. Αυτό σημαίνει ότι ο Αύγουστος έκλεισε στο τέλος θετικά, έστω και οριακά με +0.50%

Από την αρχή του χρόνου έως και τον Αύγουστο ταξινομήθηκαν 99.960 Ι.Χ ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι ταξινομήθηκαν 98.374 Ι.Χ. Η άνοδος είναι μόλις +1.60%

Στα segment για άλλη μια φορά η B-TOTAL κατηγορία εξακολουθεί να κυριαρχεί

Τα υβριδικά αυτοκίνητα αν και φέτος είχαν μια μικρή πτώση (-3.3%) σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο έχουν τη συντριπτική πλειοψηφία. Οι καταναλωτές επέλεξαν υβριδικά αυτοκίνητα και το ποσοστό έφτασε στο +51.20%, Για να καταλάβετε τις διαφορές στις προτιμήσεις, η δεύτερη επιλογή είναι τα αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης που πέτυχαν ποσοστό 25.66%. Για τις άλλες κατηγορίες τα ποσοστά είναι χαμηλά. Στην 3η θέση βρίσκονται τα αυτοκίνητα με Plug in PHEV κινητήρες που το ποσοστό δεν ξεπέρασε το 10% ενώ στην 4η θέση τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) έφτασαν σε ποσοστό μόλις 5.3%..

Στην αγορά της Ευρώπης τα στοιχεία που δίνονται είναι μέχρι τον Ιούλιο. Από την αρχή του χρόνου ταξινομήθηκαν 914.680 Ι.Χ έναντι 851.567 που ταξινομήθηκαν το 2024. Η αύξη είναι +7.4%