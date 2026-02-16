Μετά από μια καλή χρονιά, το 2025 έκλεισε με αύξηση +5.2% στις ταξινομήσεις των καινούργιων αυτοκινήτων. Από την 1 Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025 ταξινομήθηκαν 144.200 νέα Ι.Χ ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024 είχαν ταξινομηθεί 137.075 αυτοκίνητα. Τον Δεκέμβριο του ’25 ταξινομήθηκαν 10.747 καινούργια Ι.Χ (αύξηση +23.5%.)

Μετά από αυτές τις ταξινομήσεις λογικό ήταν ο πρώτος μήνας του 2026 να έχει μείωση, πράγμα που δεν ξάφνιασε τους διευθυντές πωλήσεων. ‘Άλλωστε το είχαν επισημάνει από το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα.

Ο Ιανουάριος με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ είχε πτώση -5,3%. Ταξινομήθηκαν 10.089 καινούργια Ι.Χ ενώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχαν ταξινομηθεί 10.659.

Αντίθετα στα αυτοκίνητα BEV – PHEV υπήρχε αύξηση σε σχέση με το 2025. Ταξινομήθηκαν 1327 Ι.Χ ενώ το 2025 ταξινομήθηκαν 1280. Η αύξηση ήταν +3.7%.

Η κατηγορία που είχε τη μεγαλύτερη ζήτηση, +37.90%, ήταν και πάλι η B SUV. Το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι ήταν 35.60%. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η C SUV ( 23% το 2026 και 20.90 το 20250.

Οι αγοραστές προτίμησαν -υποχρεωτικά αφού αυτά σήμερα προωθούνται στην αγορά- τα αυτοκίνητα με υβριδικούς κινητήρες. Φέτος το ποσοστό ήταν 63.40% ενώ το 2025 ήταν 48.10%. Στη δεύτερη θέση ακολουθούν οι κινητήρες βενζίνης με ποσοστό 19.20% ενώ το 2025 ήταν 34.40%.

Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία για τον Ιανουάριο. Δόθηκαν μόνο για τον τελευταίο μήνα του περασμένου χρόνου. Τον Δεκέμβριο (2024) ταξινομήθηκαν 910.147 Ι.Χ ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025 ταξινομήθηκαν 963.319.