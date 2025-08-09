Του Περικλή Χαλάτση

Ο Ιούλιος μας χαιρέτησε και μάλιστα με μια καλή αύξηση στις ταξινομήσεις με +11.5%. Πάντα όταν οι ταξινομήσεις είναι καλές και μάλιστα πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, αυτό βοηθάει ψυχολογικά όλους όσους ασχολούνται με τις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων. Φεύγουν με ένα μεγάλο χαμόγελο.

Φαντασθείτε με τι ψυχολογία θα έφευγαν για διακοπές όταν τα νούμερα ήταν αρνητικά.

Ο Ιούλιος φέτος έκλεισε με 13.608 νέες ταξινομήσεις έναντι των 12.205 που είχαν γίνει το 2024. Η αύξηση είναι +11.5% ενώ μεγάλη αύξηση είχαμε και στις ταξινομήσεις νέων λεωφορείων. Η Κυβέρνηση της Ν.Δ επισπεύδει την αντικατάσταση όλων παλαιών και ρυπογόνων λεωφορείων. Η αύξηση στα λεωφορεία έφθασε το 79.5%.

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα έχουν ως εξής:

Θετικά έκλεισαν και οι πρώτοι επτά μήνες του 2025. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο ταξινομήθηκαν 91.769 νέα Ι.Χ έναντι των 90.225 που είχαν ταξινομηθεί το ίδιο διάστημα το 2024.

Η συνταγή στα segment δεν αλλάζει. Όπως όλους τους μήνες του 2025 η B Total κατηγορία κυριάρχησε στις προτιμήσεις των αγοραστών με 57.8% ενώ ακολουθεί η C Total κατηγορία με 24.2%. Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών έχει ως εξής

Ο συνδυασμός των κινητήρων βενζίνης με τα υβριδικά συστήματα σαρώνουν την αγορά. Μπορεί ένα μεγάλο ποσοστό αγοραστών να μη γνωρίζει τι προσφέρει ένας υβριδικός κινητήρας, ωστόσο όταν φθάνουν στους πωλητές στις εκθέσεις ξεκινούν με το «θέλω ένα αυτοκίνητο με υβριδικό κινητήρα». Το μάρκετινγκ δουλεύει σωστά και τα αυτοκίνητα με υβριδικούς κινητήρες τον Ιούλιο έφθασαν το 52.9% έναντι το 44.8% που είχε το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Τα αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης έχασαν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό. Φέτος είχαν 27.2% ενώ το 2024 ήταν 33.5%.

Μικρή αύξηση σε σχέση με πέρυσι είχαν τα Plugin Υβριδικά ( PHEV) αυτοκίνητα. Φέτος το ποσοστό ήταν 7.7% ενώ το 2024 ήταν 6.7%.

Αντίθετα πτώση παρουσιάσθηκε στα 100% ηλεκτρικά αυτοκίνητα (BEV). Τον Ιούλιο ( 2024) ήταν 7.2% και φέτος 4.5%.

Αυτό πρόγραμμα «Κινούμαι ηλεκτρικά» δούλεψε σωστά στους πρώτους μήνες της εφαρμογής. Τώρα που πιέσθηκε με τις επιδοτήσεις η Κυβέρνηση και μειώθηκαν τα χρήματα της κρατικής βοήθειας , φάνηκε η στροφή του κόσμου. Να περιμένετε τον Αύγουστο και άλλη πτώση.

Μικρή πτώση παρουσιάσθηκε τον Ιούνιο και στις ευρωπαϊκές αγορές. Τα στοιχεία της Ευρώπης δίνονται με ένα μήνα καθυστέρηση. Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε για τον Ιούνιο ως εξής:

(1) ΕΕ των 27. (2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004. (3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.