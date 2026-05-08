Όταν ένα αυτοκίνητο των περίπου 185.000 δολαρίων στήνεται δίπλα σε μία Lamborghini αξίας άνω των 600.000 δολαρίων, θεωρητικά το αποτέλεσμα θα έπρεπε να είναι εύκολο. Μόνο που η νέα Chevrolet Corvette ZR1 φαίνεται πως δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για… θεωρίες και τιμές.

Σε νέο drag race που ανέβηκε στο YouTube από τον γνωστό petrolhead “Supercar Ron”, η νέα και πανίσχυρη ‘Vette’ (όπως τη λένε και οι Αμερικάνοι) βρέθηκε απέναντι στη Lamborghini Revuelto, το πρώτο plug-in hybrid V12 hypercar παραγωγής της ιταλικής εταιρείας.

1.078 ίπποι εναντίον… 1.015

Η Corvette ZR1 μπορεί να κοστίζει σχεδόν το ένα τρίτο της Revuelto, όμως είναι πανίσχυρη. Κάτω από το πίσω μέρος της βρίσκεται ένας twin-turbo V8 5,5 λίτρων ο οποίος αποδίδει 1.078 ίππους, και 1.123 Nm ροπής. Η εταιρία ανακοινώνει 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 2,3 δευτερόλεπτα. τελική ταχύτητα 375 χλμ./ώρα και 400άρι σε 9,6 δευτερόλεπτα.

Από την άλλη πλευρά, η Lamborghini Revuelto χρησιμοποιεί έναν ατμοσφαιρικό V12 6,5 λίτρων σε συνδυασμό με τρεις ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας συνολικά 1.015 ίππους και έχοντας τετρακίνηση μέσω plug-in hybrid συστήματος. Το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 2,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 350 χλμ./ώρα.

Δείτε το βίντεο, με τη δράση να ξεκινά στο 6ο λεπτό:

Και τελικά ποια κερδίζει

Η Corvette δείχνει απίστευτα ανταγωνιστική απέναντι στη Revuelto και σε αρκετές περιπτώσεις καταφέρνει ακόμη και να περάσει μπροστά στις επιταχύνσεις από στάση. Το εντυπωσιακό είναι πως η ZR1 το πετυχαίνει αυτό χωρίς υβριδικό σύστημα, χωρίς ηλεκτροκίνηση στους εμπρός τροχούς και με κίνηση αποκλειστικά πίσω. Η αμερικανική εταιρεία φαίνεται πως έχει δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο που πλέον κινείται ξεκάθαρα στις hypercar περιοχές, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις πρόσφατες επιδόσεις της σε πίστες.

Το μεγαλύτερο σοκ πάντως παραμένει η τιμή

Η Lamborghini Revuelto ξεκινά πάνω από τα 600.000 δολάρια και εύκολα ξεπερνά τα 700.000 με εξοπλισμό και εξατομίκευση, ενώ η Corvette ZR1 ξεκινά περίπου από τα 185.000 δολάρια.