Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μπορεί στις Η.Π.Α. να ακούνε ηλεκτρικό και να παθαίνουν αλλεργία (ειδικά μετά το τέλος της κρατικής επιδότησης), η παγκόσμια εικόνα όμως δείχνει μια πιο αισιόδοξη ιστορία. Νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 23% τον μήνα Οκτώβριο, χάρη στην αύξηση της ζήτησης σε Ευρώπη και Κίνα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Rho Motion, εκτιμάται ότι 1,9 εκατομμύρια ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα πωλήθηκαν παγκοσμίως τον περασμένο μήνα, σημειώνοντας αύξηση +23% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024. Ο αριθμός, ωστόσο, ήταν ελαφρώς χαμηλότερος από τα 2,1 εκατομμύρια plug-in επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά οχήματα που πωλήθηκαν τον Σεπτέμβριο.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Κίνα συνεχίζει να ηγείται με συνολικά 1,3 εκατομμύρια ηλεκτρικά και PHEV οχήματα που πωλήθηκαν τον περασμένο μήνα, σημειώνοντας αύξηση +6% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Στην Ευρώπη, οι παραδόσεις του Οκτωβρίου αυξήθηκαν κατά +36% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τις 372.786 μονάδες, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης +32% στα EV και μιας ακόμη πιο απότομης αύξησης +47% στα PHEV. Παρόλο που το σύνολο μειώθηκε από τα 427.000 οχήματα που ταξινομήθηκαν τον Σεπτέμβριο, η ετήσια αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη την Ευρώπη παραμένει στο +32%.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στη Γερμανία έχουν αυξηθεί κατά +45% σε ετήσια βάση, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά +31%. Η Γαλλία, ωστόσο έχει αντίθετη πορεία με -2%. Η Ισπανία έχει υπερδιπλασιάσει το ποσοστό της και η Ιταλία έχει φτάσει τον ρυθμό της Γερμανίας με αύξηση +45% σε ετήσια βάση.

Πωλήσεις Ηλεκτρικών και Plug-in υβριδικών από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Οκτώβριο του 2025

Παγκοσμίως: 16.5 million, +23%

Κίνα: 10.3 million, +22%

Ευρώπη: 3.4 million, +32%

Β. Αμερική: 1.6 million, +4%

Υπόλοιπος κόσμος: 1.3 million, +48%

Πέρα από αυτές τις περιοχές, οι πωλήσεις ηλεκτρικών και PHEV οχημάτων στον υπόλοιπο κόσμο αυξήθηκαν κατά 37% στις 141.368 μονάδες. Η αντίθεση με τη Βόρεια Αμερική, ωστόσο, είναι πολύ έντονη, μιας και στην αγορά του Trump, οι πωλήσεις EV και PHEV κατέρρευσαν κατά -41% στις 100.370 τον μήνα Οκτώβριο, μετά από έναν εξαιρετικό Σεπτέμβριο (τελευταίος μήνας που ήταν σε ισχύ η κρατική επιδότηση).

Πηγές: RhoMotion, Carscoops