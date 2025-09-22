Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο Simon Loasby, επικεφαλής του κέντρου σχεδιασμού της Hyundai στην Κορέα, θέτει τα σωστά ερωτήματα. Καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες αρχίζουν να αναπροσανατολίζουν τα εσωτερικά των αυτοκινήτων μακριά από τις εκτεταμένες οθόνες και τα περίπλοκα μενού, οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί πρέπει να εφεύρουν το επόμενο βήμα. Για τη Hyundai, αυτό είναι το μέλλον που προδιαγράφει το Concept Three.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Loasby αμφισβήτησε την ανάγκη για οθόνες αφής, όταν οι καταναλωτές εξακολουθούν να προτιμούν τα κουμπιά για τις περισσότερες λειτουργίες του οχήματος, όπως η ένταση του ήχου, η θέρμανση των καθισμάτων, ο κλιματισμός και η αναπαραγωγή πολυμέσων.

Δήλωσε: «Και αρχίζεις να αναρωτιέσαι, γιατί χρειαζόμαστε τελικά μια οθόνη; Όχι το αντίστροφο, γιατί χρειαζόμαστε κουμπιά; Γιατί έχουμε μια οθόνη και δεν μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο;»

Το Concept Three της Hyundai δεν είναι εντελώς χωρίς οθόνες. Υπάρχουν μερικές συγκεντρωμένες γύρω από το τιμόνι, αλλά είναι μικρές και σκόπιμες, με μια σειρά κουμπιών στο ταμπλό να τις συνοδεύει. Είναι μια καθαρή, απλή διάταξη που φαίνεται ασφαλής, κάτι που ο Loasby δήλωσε ότι είναι σημαντικό για τη μάρκα και τη δέσμευσή της στα κουμπιά . «Θέλουμε να διατηρήσουμε τους πελάτες μας ασφαλείς, και το να τους διατηρούμε ασφαλείς σημαίνει ότι πρέπει πάντα να βλέπουν τι συμβαίνει στο δρόμο και να μην αποσπούν το βλέμμα τους. Έτσι, φροντίσαμε ώστε όλα τα κουμπιά που χρησιμοποιούνται συχνά να είναι φυσικά κουμπιά και όχι αφής».

Η αλήθεια είναι πως τόσο η VW όσο και η Mercedes, μετά από feedback πελατών τους, αρχίζουν να αφαιρούν λειτουργίες από τις οθόνες και να επανατοποθετούν ξανά φυσικά μπουτόν στο τιμόνι και όχι μόνο.

Το μέλλον μετά τις οθόνες αφής

Η Hyundai δεν είναι η μόνη αυτοκινητοβιομηχανία που σκέφτεται το μέλλον. Το πιο πρόσφατο concept της Cadillac δεν διαθέτει την κεντρική οθόνη αφής που είναι βασικό στοιχείο των σύγχρονων οχημάτων. Οι φωνητικές εντολές είναι ένας άλλος τομέας που οι κατασκευαστές αυτοκινήτων εξακολουθούν να διερευνούν, ελπίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα βελτιώσει την ποιότητα, και δίνεται μεγάλη έμφαση στη μετατροπή ολόκληρου του παρμπρίζ σε μια οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας (Head Up Display).

Εάν οι καταναλωτές θέλουν να επιστρέψουν τα κουμπιά, αυτό δίνει στους κατασκευαστές αυτοκινήτων την ελευθερία να επανασχεδιάσουν το εσωτερικό για άλλη μια φορά. Εσείς τι προτιμάτε;