Η Audi γυρίζει σελίδα βάζοντας τέλος στην παραγωγή των A1 και Q2, δύο μοντέλων που αποτέλεσαν την “είσοδο” πολλών οδηγών στον κόσμο της γερμανικής premium μάρκας. Η απόφαση δεν έρχεται ως έκπληξη, καθώς εδώ και χρόνια η Audi είχε προαναγγείλει πως θα περιορίσει τα μικρότερα θερμικά μοντέλα της, δίνοντας προτεραιότητα στην ηλεκτροκίνηση και στα πιο κερδοφόρα segments.

Το Audi A1 ολοκληρώνει την πορεία του έπειτα από 16 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Παρουσιάστηκε το 2010 ως το μικρότερο μοντέλο της Audi και κατάφερε να εξελιχθεί σε εμπορική επιτυχία, με συνολικά 1.389.658 πωλήσεις παγκοσμίως. Η παραγωγή του πραγματοποιούνταν στο εργοστάσιο της Martorell στην Ισπανία, εκεί όπου πλέον ο όμιλος Volkswagen ετοιμάζει τη νέα γενιά μικρών ηλεκτρικών μοντέλων.

Το μικρό premium hatchback βασίστηκε στο Volkswagen Polo, όμως απέκτησε τον δικό του χαρακτήρα μέσα από πιο premium σχεδίαση και σπορ εκδόσεις όπως τα S1 και το σπάνιο A1 Quattro.

Παράλληλα, η Audi αποχαιρετά και το Q2, το compact SUV που παρουσιάστηκε το 2016 και έμεινε στην αγορά για περίπου μία δεκαετία χωρίς να αποκτήσει δεύτερη γενιά. Συνολικά πούλησε 887.231 μονάδες, αποτελώντας ένα από τα πιο επιτυχημένα μικρά premium SUV της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η παραγωγή του ολοκληρώθηκε στο Ingolstadt της Γερμανίας, εκεί όπου η Audi ετοιμάζει πλέον το νέο A2 e-tron, ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που θα αποτελέσει το νέο entry-level Audi. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νέο ηλεκτρικό μοντέλο θα βασίζεται στην πλατφόρμα MEB του ομίλου Volkswagen και θα έχει τεχνολογική συγγένεια με το Volkswagen ID.3.

Ουσιαστικά, η Audi ακολουθεί τη στρατηγική που βλέπουμε πλέον σε πολλές premium εταιρείες. Δηλαδή λιγότερα μικρά και οικονομικά μοντέλα, περισσότερη έμφαση σε SUV, ηλεκτρικά και αυτοκίνητα με υψηλότερο περιθώριο κέρδους. Δεν είναι τυχαίο πως τα A1 και Q2 δεν θα αποκτήσουν αντικαταστάτες με κινητήρες βενζίνης ή diesel.

Την ίδια στιγμή, η αποχώρησή τους ανοίγει χώρο για τη νέα γενιά ηλεκτρικών μοντέλων του VW Group. Στη γραμμή παραγωγής της Martorell θα κατασκευάζονται πλέον μοντέλα όπως τα Cupra Raval, Volkswagen ID. Polo και Skoda Epiq, ενώ στο Ingolstadt η Audi επενδύει έντονα στην παραγωγή EV.