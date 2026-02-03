Η Tesla ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να διακόψει την παραγωγή των Model S και Model X μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, μια κίνηση που σηματοδοτεί μια βαθιά αλλαγή στην στρατηγική της εταιρείας υπό την ηγεσία του διευθύνοντος συμβούλου Elon Musk. Αυτά τα δύο μοντέλα, που υπήρξαν εμβληματικά για την εταιρεία τις τελευταίες δεκαετίες, βρίσκονται στο τέλος της παραγωγικής τους ζωής, καθώς η Tesla δίνει πλέον προτεραιότητα σε νέους τομείς τεχνολογίας.

Τα Model S και Model X ήταν από τα πρώτα μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων που βοήθησαν την Tesla να καθιερωθεί στην παγκόσμια αγορά EVs. Το Model S κυκλοφόρησε το 2012 ως ένα πολυτελές ηλεκτρικό σεντάν με μεγάλες αυτονομίες και υψηλές επιδόσεις, ενώ το Model X εμφανίστηκε το 2015 ως SUV με εντυπωσιακές “falcon-wing” πόρτες και premium χαρακτηριστικά. Αυτά τα μοντέλα θεωρούνται σταθμοί στην ιστορία της ηλεκτροκίνησης και συνδέθηκαν άμεσα με την εικόνα της Tesla ως καινοτόμου κατασκευαστή.

Ωστόσο, η ζήτηση έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ο συνδυασμός του Model S και Model X αντιπροσώπευε μόνο ένα μικρό ποσοστό των συνολικών πωλήσεων της Tesla (λιγότερο από 3% το 2025), έναντι των πολύ πιο δημοφιλών Model 3 και Model Y, τα οποία καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της εταιρείας. Αυτή η πτώση στις πωλήσεις κατέστησε την παραγωγή των δύο παλαιότερων μοντέλων λιγότερο βιώσιμη από οικονομική άποψη.

Σύμφωνα με την Tesla, οι γραμμές παραγωγής που τώρα κατασκευάζουν τα Model S και Model X στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Fremont της Καλιφόρνια θα μετατραπούν για να υποστηρίξουν νέες δραστηριότητες, με κυριότερη αυτή της παραγωγής ανθρωποειδών robots Optimus. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι στόχος είναι η μαζική παραγωγή των ρομπότ, με εκτιμήσεις έως και ένα εκατομμύριο μονάδες ετησίως στο μέλλον.

Αυτή η στρατηγική στροφή υπογραμμίζει την επιδίωξη της Tesla να μεταβεί από αυτοκινητοβιομηχανία σε τεχνολογικό όμιλο ρομποτικών λύσεων, στα πλαίσια μιας ευρύτερης επένδυσης σε αυτόνομη οδήγηση, τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική.