Η Bugatti γύρισε και επίσημα σελίδα στην ιστορία της, καθώς ολοκληρώθηκε η παραγωγή της W16 Mistral, του τελευταίου μοντέλου που εξοπλίστηκε με τον εμβληματικό τετρατούρμπινο κινητήρα W16 των 8,0 λίτρων. Το τελευταίο αυτοκίνητο βγήκε από το εργοστάσιο της εταιρείας στο Μολσάιμ της Γαλλίας, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μηχανολογικής διαδρομής που ξεκίνησε το 2005 με την παρουσίαση της Veyron.

Η συγκεκριμένη W16 Mistral ξεχωρίζει χάρη στον διχρωματικό συνδυασμό «Pearl» και «Sparkle», ενώ φέρει ειδικές λεπτομέρειες που υπογραμμίζουν τον συμβολικό του χαρακτήρα ως του τελευταίου μοντέλου της οικογένειας W16. Στην καμπίνα υπάρχουν αποκλειστικά διακοσμητικά στοιχεία και η επιγραφή «The last of its kind», υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για το οριστικό αντίο ενός κινητήρα που άλλαξε τα δεδομένα στην κατηγορία των hypercars.

Ο τετρατούρμπινος W16 των 8,0 λίτρων στην τελική του μορφή αποδίδει 1.600 ίππους, ενώ η Mistral συνέβαλε και στην επίτευξη του παγκόσμιου ρεκόρ ταχύτητας για ανοικτό αυτοκίνητο παραγωγής, με τελική ταχύτητα 453,91 χλμ./ώρα. Η παραγωγή της περιορίστηκε σε μόλις 99 αντίτυπα, όλα προπωλημένα πριν ακόμη ξεκινήσουν οι παραδόσεις.

Ο W16 αποτέλεσε την «καρδιά» μερικών από τα πιο εμβληματικά μοντέλα της σύγχρονης Bugatti, όπως οι Veyron, Chiron, Divo, Centodieci και Mistral, αποτελώντας για σχεδόν δύο δεκαετίες σημείο αναφοράς στον κόσμο των hypercars. Η ολοκλήρωση της παραγωγής του σηματοδοτεί το τέλος μιας μοναδικής εποχής για τη γαλλική εταιρεία.

Το μέλλον της Bugatti περνά πλέον στην Tourbillon, η οποία εγκαταλείπει τον W16 υπέρ ενός νέου ατμοσφαιρικού V16 κινητήρα 8,3 λίτρων, σε συνδυασμό με τρεις ηλεκτροκινητήρες, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της μάρκας.