Μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προτάσεις στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων πόλης, το Hyundai i10, λέει επίσημα «αντίο» στην ευρωπαϊκή αγορά, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής για τα προσιτά βενζινοκίνητα μίνι hatchbacks. Ένα ακόμα παραδοσιακό κεφάλαιο κλείνει σε μια αγορά όπου η ηλεκτροκίνηση και οι αυστηρότεροι κανονισμοί ρύπων επανασχεδιάζουν την πραγματικότητα.

Τι σημαίνει το τέλος του i10

Η Hyundai έχει σταματήσει την παραγωγή του i10 για την ευρωπαϊκή αγορά, και τα εργοστάσια που το κατασκεύαζαν στην Τουρκία τροποποιούνται για ηλεκτρικά σύνολα. Το i10 ήταν σταθερά ένας από τους πιο δημοφιλείς εκπροσώπους της κατηγορίας A-segment, καθώς συνδύαζε προσιτή τιμή, πρακτικότητα και οικονομική λειτουργία.

Η μετάβαση αυτή όμως δεν σημαίνει απλά ότι το i10 σταματά – σημαίνει ότι δεν υπάρχει άμεσο σχέδιο για ένα νέο, άμεσο αντικαταστάτη με κινητήρα εσωτερικής καύσης από την ίδια την Hyundai. Αντίθετα, η εταιρεία στρέφει την προσοχή της σε νέα, ηλεκτρικά μοντέλα πόλης, όπως το Inster, που ήδη έχει το δικό του κοινό και στην Ελλάδα.

Ποιοι επωφελούνται τώρα

Παρά το γεγονός ότι οι παραγγελίες στον κατασκευαστή έχουν ολοκληρωθεί, υπάρχει ακόμη διαθέσιμο στοκ i10 σε επιλεγμένες αντιπροσωπείες και εκθέσεις σε όλη την Ελλάδα, και με ειδικές εκπτώσεις για όποιον αποφασίσει να προχωρήσει στην αγορά τώρα.

Γιατί το i10… “εξαφανίζεται” από την Ευρώπη

Η απόφαση της Hyundai δεν είναι μεμονωμένη. Το i10 αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κύματος συρρίκνωσης της κατηγορίας των μικρών βενζινοκίνητων αυτοκινήτων στην Ευρώπη, εξαιτίας των αυστηρότερων προδιαγραφών εκπομπών ρύπων, του αυξημένου κόστους συμμόρφωσης και της μετατόπισης της αγοράς προς τα ηλεκτρικά οχήματα. Ταυτόχρονα, τα μικρά αυτοκίνητα πόλης, κάποτε συνώνυμα της οικονομίας και της πρακτικότητας, έχουν δει τις τιμές τους να αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, φέρνοντας νέα δεδομένα και πιο «βαριά» τιμολόγια σε μια κατηγορία που για χρόνια «έπαιζε» σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Παράλληλα αξίζει να ληφθεί υπόψη ότι η μετάβαση προς τα ηλεκτρικά είναι αναπόφευκτη, και το Inster, αποτελεί τον νέο προσανατολισμό της Hyundai για την κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων πόλης, με σύγχρονα ηλεκτρικά κινητήρια σύνολα και τεχνολογίες που ανταποκρίνονται στα αυστηρά περιβαλλοντικά και κανονιστικά πλαίσια.

Πλέον, και με το Hyundai i10 να λέει οριστικό αντίο, οι επιλογές στην κατηγορία των “μίνι” αυτοκινήτων μειώνονται περαιτέρω, με τους κυριότερους παίκτες να παραμένουν το Kia Picanto, το Fiat 500, το Aygo, το Pandina, το Mitsubishi Spacestar, το Twingo (που επιστρέφει ως ηλεκτρικό) και το Leapmotor T03.

Μπορεί το Hyundai i10 να ολοκληρώνει τον κύκλο του στην Ευρώπη, αλλά πριν εξαφανιστεί οριστικά, υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία για όσους θέλουν να αποκτήσουν ένα καινούργιο, αξιόπιστο και οικονομικό μικρό αυτοκίνητο πόλης και μάλιστα με έκπτωση. Να θυμίσουμε πως το Hyundai i10, προσφέρεται από 16.690 ευρώ, τιμή στην οποία περιλαμβάνεται η έκπτωση, για την έκδοση με τον 1.000άρη ατμοσφαιρικό των 63 ίππων, από 17.290 ευρώ για τους 79 ίππους και από 19.990 ευρώ για την έκδοση N Line, με τους 90 ίππους.