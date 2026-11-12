Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ηλεκτρικά hypercars των τελευταίων ετών ετοιμάζεται να περάσει στην ιστορία. Η Rimac ολοκληρώνει την παραγωγή του Nevera μέχρι το τέλος του 2026, με τον τελικό αριθμό αυτοκινήτων να σταματά στις μόλις 71 μονάδες. Ένα αποτέλεσμα αρκετά διαφορετικό από τα αρχικά σχέδια της κροατικής εταιρείας, η οποία είχε θέσει ως στόχο την κατασκευή συνολικά 190 αυτοκινήτων.

Την είδηση αποκάλυψε ο ιδρυτής και επικεφαλής της Rimac, Mate Rimac, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram. Όπως εξήγησε, αυτή την περίοδο κατασκευάζονται τα τελευταία 10 Nevera R, τα οποία αναμένεται να παραδοθούν στους ιδιοκτήτες τους μέχρι το τέλος της χρονιάς. Με την ολοκλήρωση αυτής της παρτίδας, η παραγωγή του μοντέλου θα σταματήσει οριστικά. Από τις συνολικά 71 μονάδες, οι 51 αφορούν το κανονικό Nevera και οι υπόλοιπες 20 την πιο ακραία έκδοση Nevera R με τους 2.107 ίππους.

Ένα ηλεκτρικό hypercar με 1.914 ίππους στην βασική έκδοση – 2.107 ίππους στην R

Το Rimac Nevera παρουσιάστηκε αρχικά το 2018 ως πρωτότυπο με την ονομασία C_Two, προκαλώντας αίσθηση με τις επιδόσεις που υποσχόταν. Η έκδοση παραγωγής έκανε την εμφάνισή της το 2021 και οι πρώτες παραδόσεις σε πελάτες ξεκίνησαν το 2022.

Το σύστημα κίνησης αποτελείται από τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, έναν για κάθε τροχό, με τη συνδυαστική ισχύ να φτάνει τους 1.914 ίππους. Οι επιδόσεις είναι αντίστοιχες με εκείνες ενός hypercar που έχει σχεδιαστεί χωρίς συμβιβασμούς: το Nevera επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε περίπου 1,85 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 412 χλμ./ώρα.

Στη συνέχεια ήρθε το ακόμη πιο ακραίο Nevera R, με την ισχύ να ανεβαίνει στους 2.107 ίππους. Η συγκεκριμένη έκδοση χρειάζεται μόλις 1,74 δευτερόλεπτα για τα 0-100 χλμ./ώρα, ενώ η τελική της ταχύτητα φτάνει τα 431,45 χλμ./ώρα.

Το μοντέλο δεν περιορίστηκε μόνο στις εντυπωσιακές εργοστασιακές προδιαγραφές. Στην πορεία του κατέρριψε δεκάδες ρεκόρ επιτάχυνσης, τελικής ταχύτητας και χρόνων σε πίστες, επιβεβαιώνοντας ότι η ηλεκτρική τεχνολογία μπορεί να φτάσει σε επίπεδα επιδόσεων που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζαν απλησίαστα.

«Έκανε τη δουλειά του», λέει ο Mate Rimac

Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή θα ολοκληρωθεί πολύ κάτω από τον αρχικό στόχο, ο Mate Rimac δεν αντιμετωπίζει το Nevera ως αποτυχία. Αντιθέτως, χαρακτήρισε την πορεία του ένα σημαντικό επίτευγμα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για το πιο εμπορικά επιτυχημένο ηλεκτρικό hypercar στον κόσμο. Όπως ανέφερε, χωρίς το Nevera δεν θα υπήρχε σήμερα το Bugatti Tourbillon ούτε οι εγκαταστάσεις παραγωγής που διαθέτει πλέον η εταιρεία. Παράλληλα, η εταιρεία αναπτύσσει το Verne, ένα πρόγραμμα αυτόνομης αστικής μετακίνησης με ρομποτικό ταξί.