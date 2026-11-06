Το Tesla Cybertruck παρουσιάστηκε ως ένα από τα πιο φιλόδοξα μοντέλα στην ιστορία της αμερικανικής εταιρείας. Με σχεδιασμό που έμοιαζε να έρχεται από ταινία επιστημονικής φαντασίας, αμάξωμα από ανοξείδωτο χάλυβα και υποσχέσεις για επανάσταση στην κατηγορία των pick-up, ο Elon Musk είχε επενδύσει πολλά στο συγκεκριμένο μοντέλο. Τελικά, όμως, η εμπορική του πορεία δεν εξελίχθηκε όπως είχε προβλεφθεί και τώρα φαίνεται πως πλησιάζει σε ένα πρόωρο τέλος.

Ο ίδιος ο επικεφαλής της Tesla ανακοίνωσε ότι η εταιρεία θα περιορίσει σταδιακά την παραγωγή του Cybertruck στο Gigafactory Texas, με ορίζοντα περίπου τα μέσα του 2027.

Tesla will be winding down production of the Cybertruck at Gigafactory Texas around the middle of next year to make room for increased Cybercab production — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2026



Ο σκοπός είναι να απελευθερωθεί χώρος για την αύξηση της παραγωγής του Cybercab, του αυτόνομου ηλεκτρικού οχήματος που αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της Tesla. Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης του Musk στην πλατφόρμα X και προκάλεσε εύλογα ερωτήματα για το μέλλον του ιδιαίτερου pick-up. Για την ώρα, πάντως, δεν γνωρίζουμε αν η παραγωγή του θα σταματήσει οριστικά ή αν θα μεταφερθεί σε κάποιο άλλο εργοστάσιο.

Από τις 250.000 μονάδες τον χρόνο στην αποχώρηση από το Τέξας

Όταν η Tesla αποκάλυψε το Cybertruck το 2019, ο Musk είχε θέσει ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους, κάνοντας λόγο για δυνατότητα παραγωγής έως και 250.000 αυτοκινήτων ετησίως. Η πραγματικότητα αποδείχθηκε αρκετά διαφορετική. Σύμφωνα με το Reuters, η Tesla πούλησε στις ΗΠΑ 20.237 Cybertruck το 2025, έναντι 38.965 το 2024. Πρόκειται για πτώση περίπου 48% μέσα σε έναν χρόνο. Ακόμη πιο ενδεικτική είναι η εικόνα του πρώτου εννεαμήνου του 2026, κατά το οποίο οι εκτιμώμενες πωλήσεις στις ΗΠΑ έφτασαν τις 11.586 μονάδες, μειωμένες κατά 28% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το Cybercab παίρνει τη θέση του

Η εταιρεία θέλει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην αυτόνομη οδήγηση, στα ρομποτικά οχήματα και στις υπηρεσίες μετακίνησης χωρίς οδηγό. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Cybercab, ένα διθέσιο ηλεκτρικό όχημα που έχει σχεδιαστεί εξαρχής για αυτόνομη λειτουργία. Δεν διαθέτει τιμόνι και πεντάλ, καθώς προορίζεται να κινείται χωρίς την παραδοσιακή συμμετοχή οδηγού. Η Tesla φιλοδοξεί να το χρησιμοποιήσει ως βασικό όχημα για το δίκτυο robotaxi που σχεδιάζει να αναπτύξει.

Ένα μοντέλο που δίχασε από την πρώτη στιγμή

Το Cybertruck, από την παρουσίασή του το 2019 δίχασε αρκετά. Ο σχεδιασμός, οι αιχμηρές γραμμές, οι επίπεδες επιφάνειες και το αμάξωμα από ανοξείδωτο χάλυβα το έκαναν να ξεχωρίζει από κάθε άλλο pick-up της αγοράς. Για κάποιους ήταν μια τολμηρή σχεδιαστική πρόταση, για πολλούς όμως ένα υπερβολικό πείραμα που δύσκολα θα μπορούσε να αποκτήσει μαζική απήχηση. Παράλληλα, το μοντέλο αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα στην πορεία του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερικανικής υπηρεσίας NHTSA, από την έναρξη των παραδόσεων έχουν καταγραφεί 11 ανακλήσεις, ορισμένες από τις οποίες αφορούσαν ζητήματα που απαιτούσαν φυσική επισκευή, ενώ άλλες αντιμετωπίστηκαν μέσω αναβαθμίσεων λογισμικού.

Το Cybertruck δεν κατάφερε επίσης να αποκτήσει πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς ο σχεδιασμός και η κατασκευή του δημιουργούν εμπόδια σε σχέση με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις για την προστασία των πεζών σε περίπτωση σύγκρουσης.