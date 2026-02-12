Η Audi βάζει τίτλους τέλους σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά sport sedan της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς το Audi S6 με κινητήρα εσωτερικής καύσης ολοκληρώνει την πορεία του. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η παραγωγή του σημερινού S6 ολοκληρώνεται με το τέλος του κύκλου ζωής της τρέχουσας γενιάς A6, χωρίς να προβλέπεται άμεσος αντικαταστάτης με θερμικό σύνολο. Πρόκειται για ένα μοντέλο που τοποθετούνταν διαχρονικά ανάμεσα στο πολιτισμένο A6 και στο ακραίο RS6, προσφέροντας υψηλές επιδόσεις με πιο διακριτικό χαρακτήρα.

Ωστόσο, η στρατηγική της Audi αλλάζει. Η νέα γενιά A6 με κινητήρα εσωτερικής καύσης αναμένεται να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της κατηγορίας, ενώ στην κορυφή της γκάμας θα παραμείνει το RS6, το οποίο (τουλάχιστον προς το παρόν) συνεχίζει την πορεία του, πιθανότατα με κάποιας μορφής εξηλεκτρισμό στο μέλλον (Plug-in hybrid).

Παράλληλα, τον ρόλο της σπορ πρότασης στη μεσαία κατηγορία αναλαμβάνει πλέον το Audi S6 Sportback e-tron των 503 ίππων, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της σειράς S στην ηλεκτροκίνηση.

Η Audi φαίνεται να επιλέγει έναν πιο ξεκάθαρο διαχωρισμό: ηλεκτρικά S-μοντέλα για το μέλλον και θερμικά RS για όσους αναζητούν την απόλυτη απόδοση.

Το τέλος του βενζινοκίνητου S6 δεν αποτελεί μεμονωμένη απόφαση, αλλά μέρος μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης της γκάμας, καθώς η γερμανική φίρμα περιορίζει τις «ενδιάμεσες» εκδόσεις και εστιάζει σε λιγότερα, πιο σαφώς τοποθετημένα μοντέλα. Έτσι, ένα από τα πιο ισορροπημένα sport sedan της Audi περνά πλέον στην ιστορία.

