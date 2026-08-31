Μέχρι πού μπορεί να φτάσει μία κυβέρνηση προκειμένου να αυξήσει την οδική ασφάλεια και να προστατέψει τους οδηγούς; Και, κυρίως, πρέπει η ηλικία από μόνη της να αποτελεί λόγο για να περιορίζεται η οδήγηση; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που προκάλεσε στην Ιταλία ένα από τα πιο συζητημένα μέτρα του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Σε προσχέδιο της μεταρρύθμισης είχαν εμφανιστεί ιδιαίτερα αυστηροί περιορισμοί για τους οδηγούς άνω των 85 ετών, οι οποίοι θα έμπαιναν αυτόματα σε ισχύ κατά την ανανέωση της άδειας οδήγησης.

Τα μέτρα προκάλεσαν αντιδράσεις, όμως τελικά δεν θα εφαρμοστούν. Το ιταλικό υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έπειτα από παρέμβαση του υπουργού Ματέο Σαλβίνι, ανακοίνωσε ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις έχουν αφαιρεθεί από το τελικό κείμενο.

Μετά τη συμπλήρωση των 85 ετών, οι οδηγοί θα αντιμετώπιζαν τρεις βασικούς περιορισμούς:

Απαγόρευση κυκλοφορίας στους αυτοκινητόδρομους

Περιορισμό των μετακινήσεων σε απόσταση έως 100 χλμ. από την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους

Μηδενικό επιτρεπόμενο αλκοόλ κατά την οδήγηση

Το ενδιαφέρον είναι ότι υπήρχε και ένας τρόπος να αποφύγει κάποιος τους περιορισμούς. Ο οδηγός θα μπορούσε να ζητήσει πιο αναλυτικό έλεγχο από την αρμόδια Τοπική Ιατρική Επιτροπή (Commissione Medica Locale), επιτρέποντας παράλληλα την πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του. Η επιτροπή θα μπορούσε στη συνέχεια να διατηρήσει, να τροποποιήσει ή να καταργήσει τους περιορισμούς, ανάλογα με την πραγματική σωματική και πνευματική ικανότητα του οδηγού.

Με άλλα λόγια, η λογική του αρχικού σχεδίου ήταν ότι ένας 85χρονος θα θεωρούνταν αυτομάτως περισσότερο περιορισμένος, εκτός εάν αποδείκνυε μέσω αυστηρότερου ελέγχου ότι μπορούσε να οδηγεί χωρίς αυτούς τους περιορισμούς.

Τελικά η Ιταλία έκανε πίσω

Το ιταλικό υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ξεκαθάρισε ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις είχαν ήδη αφαιρεθεί από το βασικό τμήμα του υπό διαμόρφωση Κώδικα, κατόπιν ρητής εντολής του Σαλβίνι. Στο τελικό κείμενο, επομένως, δεν θα υπάρχει ούτε απαγόρευση των αυτοκινητοδρόμων, ούτε όριο 100 χλμ. από την κατοικία, ούτε υποχρεωτικό μηδενικό αλκοόλ ειδικά για τους άνω των 85 ετών.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ιταλία εγκαταλείπει την προσπάθεια για αυστηρότερους ελέγχους στους ηλικιωμένους οδηγούς. Το υπουργείο έχει ανακοινώσει ότι θα προβλεφθούν πιο λεπτομερείς ιατρικές εξετάσεις για τους άνω των 85, με στόχο να αξιολογείται καλύτερα η καταλληλότητά τους να οδηγούν και να ενισχυθεί συνολικά η οδική ασφάλεια.

Η ηλικία ή η πραγματική ικανότητα;

Ένας οδηγός 85 ετών δεν είναι απαραίτητα λιγότερο ικανός από έναν νεότερο. Από την άλλη, η ηλικία μπορεί να συνοδεύεται από αλλαγές στην όραση, στα αντανακλαστικά, στην κινητικότητα και σε άλλες λειτουργίες που έχουν άμεση σχέση με την ασφαλή οδήγηση. Γι’ αυτό και η ιδέα των αυστηρότερων ελέγχων έχει διαφορετική λογική από μία οριζόντια απαγόρευση.

Και υπάρχει ένας ακόμη πολύ πρακτικός παράγοντας. Για αρκετούς ηλικιωμένους, ειδικά όσους ζουν μακριά από μεγάλα αστικά κέντρα, το αυτοκίνητο αποτελεί ουσιαστικά το μοναδικό μέσο πρόσβασης σε γιατρούς, φαρμακεία, καταστήματα και άλλες βασικές υπηρεσίες.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η Ιταλία ήδη εφαρμόζει μικρότερη διάρκεια ισχύος της άδειας οδήγησης όσο αυξάνεται η ηλικία.

Για τις συνήθεις άδειες οδήγησης, η ανανέωση γίνεται κάθε 10 χρόνια μέχρι την ηλικία των 50, κάθε 5 χρόνια από τα 50 έως τα 70, κάθε 3 χρόνια από τα 70 έως τα 80 και κάθε 2 χρόνια μετά τα 80.