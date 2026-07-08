Μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων ετών στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι τροχονομικοί έλεγχοι τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή από την Ελληνική Αστυνομία. Το γνωστό «ροζ μπλοκάκι» που συνόδευε για δεκαετίες τους αστυνομικούς της Τροχαίας περνά στην ιστορία, καθώς αντικαθίσταται από tablets και smartphones.

Το νέο ψηφιακό σύστημα παρουσιάστηκε επίσημα από την ΕΛ.ΑΣ. και στόχος του είναι να επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία βεβαίωσης των παραβάσεων, να περιορίσει τα λάθη της χειρόγραφης καταγραφής και να μειώσει τη γραφειοκρατία τόσο για τους αστυνομικούς όσο και για τους πολίτες.

Στην πράξη, ο αστυνομικός θα καταχωρεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία του οχήματος και της παράβασης μέσω ειδικής εφαρμογής. Το σύστημα θα ελέγχει άμεσα πληροφορίες όπως η ασφάλιση του οχήματος, το ΚΤΕΟ και η ισχύς της άδειας οδήγησης, ενώ η κλήση θα καταχωρείται σε πραγματικό χρόνο.

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά τον τρόπο ενημέρωσης του οδηγού. Οι κλήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Θυρίδας Πολίτη στο gov.gr, αλλά και με SMS ή e-mail όπου προβλέπεται, ενώ θα συνοδεύονται από QR Code για την ηλεκτρονική πληρωμή τους ή ακόμη και για την υποβολή ένστασης, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στις υπηρεσίες της Τροχαίας.

Το νέο σύστημα προβλέπει επίσης την ψηφιακή διαχείριση της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης στις περιπτώσεις που αυτή επιβάλλεται, καθώς η σχετική δέσμευση θα γίνεται απευθείας στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η εφαρμογή του μέτρου ξεκινά αρχικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με περίπου 400 φορητές συσκευές να διανέμονται στην Τροχαία και στην Άμεση Δράση. Εφόσον το νέο σύστημα λειτουργήσει όπως έχει σχεδιαστεί, αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά και στην υπόλοιπη χώρα.