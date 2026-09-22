Η επέλαση των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά είναι γεγονός. Ωστόσο, καθώς τα νέα μοντέλα κερδίζουν το κοινό με την τεχνολογία, τον πλούσιο εξοπλισμό και την ανταγωνιστική τιμή τους, το μεγάλο ζητούμενο για τους υποψήφιους αγοραστές περνάει στο επόμενο στάδιο: την υποστήριξη μετά την πώληση (After Sales). Η βεβαιότητα ότι πίσω από το νέο τους αυτοκίνητο υπάρχει ένα αξιόπιστο δίκτυο έτοιμο να δώσει λύσεις, είναι συχνά το κριτήριο που «κλειδώνει» την τελική επιλογή.

Απαντώντας ακριβώς σε αυτή την ανάγκη για ασφάλεια και σιγουριά, η Chery, η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα από το Spanos Group, θέτει νέα στάνταρ στην εξυπηρέτηση των πελατών της. Μέσα από το πρόγραμμα “Chery-Family Care”, η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνικής υποστήριξης, ρίχνοντας το βάρος στην άμεση εξεύρεση λύσεων.

Επιδιόρθωση χωρίς καθυστερήσεις και όχημα εξυπηρέτησης

Το πιο ισχυρό χαρτί της Chery στην ελληνική αγορά είναι η εξασφάλιση διαθεσιμότητας γνήσιων ανταλλακτικών που ξεπερνά το 95%. Το εντυπωσιακό αυτό ποσοστό μεταφράζεται στην πράξη σε ελαχιστοποίηση του χρόνου που περνάει το όχημα στο συνεργείο, επιτρέποντας στον ιδιοκτήτη να επιστρέψει γρήγορα στην καθημερινότητά του.

Μάλιστα, η εταιρεία έχει προνοήσει και για τις πιο απαιτητικές περιπτώσεις: εάν η επισκευή ενός μοντέλου Chery χρειαστεί να παραμείνει στο συνεργείο για περισσότερες από δύο ημέρες, προσφέρεται δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του πελάτη.

Η σημασία των γνήσιων ανταλλακτικών και η διάκριση της J.D. Power

Η ταχύτητα εξυπηρέτησης έχει πραγματική αξία μόνο όταν συνδυάζεται με την αξιοπιστία. Η Chery χρησιμοποιεί αποκλειστικά Γνήσια Ανταλλακτικά, σχεδιασμένα και εγκεκριμένα από το ίδιο το εργοστάσιο, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία, την ασφάλεια, αλλά και τη διατήρηση της μεταπωλητικής αξίας των οχημάτων.

Άλλωστε, η προσήλωση της μάρκας στην ποιότητα επιβεβαιώνεται και από ανεξάρτητους φορείς. Στη φετινή Έρευνα Αξιοπιστίας Οχημάτων (Vehicle Dependability Study – 2026) της έγκριτης J.D. Power, η Chery κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών, αποσπώντας τη συγκεκριμένη διάκριση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Διαρκής εκπαίδευση και επέκταση δικτύου

Με δεδομένο ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι τεχνολογικά πολυπλοκότερα από ποτέ, με πρωταγωνιστές τα προηγμένα plug-in hybrid και πλήρως υβριδικά συστήματα Chery Super Hybrid (CSH), η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην εξειδίκευση. Οι τεχνικοί του δικτύου περνούν από συνεχή εκπαίδευση για να μπορούν να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις της νέας εποχής.

Σήμερα, η Chery μετρά ήδη περισσότερους από 15 εξουσιοδοτημένους συνεργάτες service σε όλη την Ελλάδα, με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται διαρκώς, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή γεωγραφική κάλυψη.

Όλη αυτή η εντατική διαδικασία –από την κεντρική αποθήκευση και τα logistics, μέχρι την άφιξη του ανταλλακτικού στα χέρια του μηχανικού– αναδεικνύεται στο νέο βίντεο της εταιρείας. Ένα βίντεο που αποτυπώνει το τρίπτυχο «Ακρίβεια, Συντονισμός, Ταχύτητα», υπενθυμίζοντας πως η σχέση εμπιστοσύνης με τον οδηγό, χτίζεται κυρίως μετά την απομάκρυνση από την έκθεση.