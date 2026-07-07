Μετά το Intelligent Speed Assistance (ISA), που πλέον εξοπλίζει όλα τα νέα αυτοκίνητα στην Ευρώπη προειδοποιώντας τον οδηγό όταν υπερβαίνει το όριο ταχύτητας, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το επόμενο βήμα. Και αυτό είναι πολύ πιο παρεμβατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στον βρετανικό Τύπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται προτάσεις για ένα νέο σύστημα το οποίο θα χρησιμοποιεί δορυφορικό εντοπισμό, δεδομένα χαρτογράφησης και κάμερες αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας, προκειμένου να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο ποιο είναι το ισχύον όριο ταχύτητας σε κάθε δρόμο. Εφόσον διαπιστώνεται υπέρβασή του, το αυτοκίνητο θα μπορεί να περιορίζει αυτόματα την ισχύ του κινητήρα, επιβραδύνοντας το όχημα.

Η λογική πίσω από την πρόταση είναι η περαιτέρω μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων που σχετίζονται με την υπερβολική ταχύτητα. Υποστηρικτές του μέτρου εκτιμούν ότι η ευρύτερη εφαρμογή τέτοιων τεχνολογιών θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η συζήτηση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Επικριτές της πρότασης υποστηρίζουν ότι η υπερβολική παρέμβαση στα χειριστήρια του αυτοκινήτου ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να δημιουργήσει νέους κινδύνους αντί να τους περιορίσει. Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες για την αξιοπιστία των ψηφιακών χαρτών, την πιθανότητα λανθασμένης αναγνώρισης των ορίων ταχύτητας, αλλά και για ζητήματα κυβερνοασφάλειας σε ένα σύστημα που θα βασίζεται σε συνεχή επικοινωνία με δορυφορικά δεδομένα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα όλα τα νέα μοντέλα που ταξινομούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτουν το σύστημα Intelligent Speed Assistance (ISA), το οποίο ενημερώνει τον οδηγό όταν ξεπερνά το όριο ταχύτητας και μπορεί να ασκήσει αντίσταση στο πεντάλ του γκαζιού, χωρίς όμως να αφαιρεί οριστικά τον έλεγχο από τον οδηγό. Η νέα πρόταση φιλοδοξεί να κάνει ένα ακόμη βήμα προς την αυτοματοποιημένη διαχείριση της ταχύτητας.

Προς το παρόν δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση ούτε έχει παρουσιαστεί επίσημο νομοθετικό κείμενο. Το θέμα βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασης και της δημόσιας συζήτησης, ωστόσο ήδη προκαλεί έντονο διάλογο σχετικά με το πού πρέπει να βρίσκεται η ισορροπία ανάμεσα στην οδική ασφάλεια, την τεχνολογία και την ελευθερία του οδηγού.