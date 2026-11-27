Ένα από τα προβλήματα που συνοδεύουν την εξάπλωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι η κακή χρήση των δημόσιων φορτιστών. Δεν είναι λίγες οι φορές που ένας οδηγός φτάνει σε έναν σταθμό φόρτισης και διαπιστώνει ότι όλες οι διαθέσιμες θέσεις είναι κατειλημμένες. Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι πάντα ότι τα αυτοκίνητα φορτίζουν. Σε αρκετές περιπτώσεις, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, αλλά οι ιδιοκτήτες τους συνεχίζουν να καταλαμβάνουν τις θέσεις, αδιαφορώντας για όσους περιμένουν.

Η BYD φαίνεται πως βρήκε έναν τρόπο να περιορίσει αυτή την πρακτική, τουλάχιστον στο δικό της δίκτυο ταχυφορτιστών Flash Charging στην Κίνα. Η κινεζική εταιρεία εφαρμόζει χρέωση παραμονής για τα οχήματα που δεν απομακρύνονται εγκαίρως από τη θέση φόρτισης, ακόμη και όταν η μπαταρία τους έχει ήδη φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

41 ευρώ επειδή δεν απομάκρυνε το αυτοκίνητό του

Η συγκεκριμένη πολιτική έγινε ευρύτερα γνωστή όταν ένας οδηγός δημοσίευσε στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον λογαριασμό που έλαβε από τη BYD. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν, η ίδια η φόρτιση του αυτοκινήτου κόστισε μόλις 20 γουάν, δηλαδή περίπου 2,70 ευρώ. Ωστόσο, στον τελικό λογαριασμό προστέθηκαν άλλα 300 γουάν, περίπου 41 ευρώ, ως χρέωση για την κατάληψη της θέσης. Το ποσό δεν αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε, αλλά τον χρόνο κατά τον οποίο το αυτοκίνητο παρέμεινε συνδεδεμένο στον φορτιστή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι κανόνες της BYD προβλέπουν ένα περιθώριο 15 λεπτών, μέσα στο οποίο ο οδηγός μπορεί να αποσυνδέσει το όχημά του και να ελευθερώσει τη θέση χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Εάν ξεπεράσει αυτό το χρονικό όριο, ξεκινά χρέωση 3 γουάν για κάθε επιπλέον λεπτό παραμονής, δηλαδή περίπου 0,41 ευρώ. Υπάρχει, πάντως, και ανώτατο ημερήσιο όριο, το οποίο φτάνει τα 300 γουάν. Για να χρεωθεί κάποιος ολόκληρο το ποσό, θα πρέπει να έχει αφήσει το αυτοκίνητό του στον φορτιστή για σχεδόν δύο ώρες μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, υπολογίζοντας και το αρχικό περιθώριο των 15 λεπτών.

Όταν η φόρτιση διαρκεί μόλις 9 λεπτά, κάθε λεπτό μετράει

Η συγκεκριμένη πολιτική αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστούμε τις δυνατότητες των νέων ταχυφορτιστών της BYD. Το δίκτυο Flash Charging διαθέτει φορτιστές με μέγιστη ισχύ έως 1.500 kW, ενώ η τεχνολογία Flash Charging 2.0 υπόσχεται εντυπωσιακούς χρόνους φόρτισης για τα συμβατά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την εταιρεία, η φόρτιση μπορεί να φτάσει από το 10% στο 70% σε μόλις 5 λεπτά, ενώ για τη μετάβαση από το 10% στο 97% απαιτούνται περίπου 9 λεπτά.

Με τέτοιες ταχύτητες, η γρήγορη εναλλαγή των οχημάτων στους φορτιστές είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ένα αυτοκίνητο που παραμένει συνδεδεμένο για σχεδόν δύο ώρες αφού έχει ολοκληρώσει τη φόρτισή του μπορεί να στερήσει από πολλούς άλλους οδηγούς τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν.

Θα έρθει το μέτρο και στην Ευρώπη;

Η BYD έχει ανακοινώσει φιλόδοξα σχέδια για την επέκταση του δικτύου Flash Charging. Ο στόχος της είναι να δημιουργήσει 20.000 σταθμούς στην Κίνα έως το τέλος του 2026, ενώ σχεδιάζει να επεκτείνει την παρουσία της και εκτός της εγχώριας αγοράς, με 6.000 σταθμούς σε διεθνές επίπεδο, εκ των οποίων οι 3.000 προορίζονται για την Ευρώπη. Το ερώτημα είναι εάν η ίδια πολιτική χρεώσεων θα εφαρμοστεί και στους ευρωπαϊκούς σταθμούς της εταιρείας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για κάτι τέτοιο.