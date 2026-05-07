Αυτόνομη οδήγηση, βενζινοκινητήρες που φορτίζουν την μπαταρία και πολλές ακόμες καινοτομίες, αποδεικνύουν καθημερινά πως η αυτοκίνηση αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ. Και όλα δείχνουν πως ήρθε η ώρα και για τα φρένα, με τη Brembo να παρουσιάζει το επόμενο βήμα.

Το νέο σύστημα έχει ήδη περάσει σε μαζική παραγωγή για λογαριασμό ενός «μεγάλου παγκόσμιου κατασκευαστή», του οποίου όμως η ταυτότητα παραμένει προς το παρόν μυστική λόγω συμφωνίας εμπιστευτικότητας. Η Brembo αναφέρει πάντως ότι το Sensify θα τοποθετείται στάνταρ σε όλα τα αυτοκίνητα του συγκεκριμένου προγράμματος παραγωγής.

Η βασική διαφορά του Sensify σε σχέση με τα συμβατικά φρένα είναι πως καταργεί πλήρως το υδραυλικό κύκλωμα και το υγρό φρένων. Αντί για πίεση μέσω υγρού, η πέδηση πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρικών σημάτων και ηλεκτρομηχανικών actuators που ελέγχουν ξεχωριστά κάθε τροχό.

Με απλά λόγια, κάθε τροχός μπορεί πλέον να φρενάρει ανεξάρτητα και με διαφορετική ένταση ανάλογα με τις συνθήκες πρόσφυσης, την ταχύτητα ή τη δυναμική του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την Brembo, αυτό βελτιώνει σημαντικά τη σταθερότητα, περιορίζει την υποστροφή στο φρενάρισμα και βοηθά ιδιαίτερα σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης όπως βρεγμένος δρόμος, χιόνι ή πάγος.

Το Sensify συνδυάζει δαγκάνες και δίσκους Brembo με εξελιγμένο software, αλγορίθμους ελέγχου, αλλά και στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία περιγράφει το νέο σύστημα ως ένα «intelligent braking ecosystem», σχεδιασμένο ειδικά για τη νέα εποχή των software-defined vehicles και των αυτόνομων αυτοκινήτων.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα αφορά τη συντήρηση. Καθώς δεν υπάρχει πλέον υγρό φρένων, εξαλείφονται διαδικασίες όπως αλλαγές υγρών, εξαερώσεις ή πιθανά προβλήματα διαρροών.

Η Brembo δεν αποκάλυψε ακόμη ποια εταιρεία θα είναι η πρώτη που θα χρησιμοποιήσει το Sensify, ωστόσο επιβεβαίωσε ότι έχουν ήδη υπογραφεί επιπλέον συμβόλαια και ότι μέσα στα επόμενα χρόνια η παραγωγή θα φτάσει «εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα ετησίως».

Στις online κοινότητες αυτοκινήτου και τεχνολογίας, η ανακοίνωση προκάλεσε ήδη μεγάλες συζητήσεις. Κάποιοι χαρακτηρίζουν το Sensify ως τη σημαντικότερη αλλαγή στα φρένα μετά την καθιέρωση των υδραυλικών συστημάτων, ενώ άλλοι εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια και την αξιοπιστία ενός πλήρως ηλεκτρονικού συστήματος πέδησης.

