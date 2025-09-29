Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Παντού οι πόλεις στρέφονται στην τεχνολογία και συγκεκριμένα στην Τεχνητή Νοημοσύνη για τη διαχείριση κάθε είδους ανάγκης και η Γερμανία δεν αποτελεί εξαίρεση. Η χώρα ετοιμάζεται να δοκιμάσει ένα σύστημα επιβολής του νόμου περί στάθμευσης που μοιάζει βγαλμένο από ταινία sci-fi.

Η πόλη της Χαϊδελβέργης στη Γερμανία, χρησιμοποιεί τώρα το Cityscanner, ένα μικρό όχημα με κάμερες, lidar και ελέγχους βάσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για τον εντοπισμό παραβάσεων στάθμευσης. Είναι ένας έξυπνος, γρήγορος και εξαρτώμενος από την Τεχνητή Νοημοσύνη τρόπος για να ελέγχονται περίπου 1.500 σταθμευμένα οχήματα ανά ώρα.

Παρακολουθώντας από κάθε γωνία

Φτιαγμένο από την DCX Innovationis, το Cityscanner χρησιμοποιεί κάμερες τοποθετημένες στην οροφή για να καταγράψει 25 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Καθώς το κάνει αυτό, διαβάζει πινακίδες κυκλοφορίας, ελέγχει αν τα αυτοκίνητα βρίσκονται εντός έγκυρων θέσεων στάθμευσης, ακόμη και διασταυρώνει εφαρμογές ψηφιακής στάθμευσης όπως το Easypark ή το Parkster.

Η DCX έχει ήδη αναπτύξει το σύστημα στο εξωτερικό, με σχεδόν δύο δωδεκάδες οχήματα να χρησιμοποιούνται στην Πολωνία. Παρόμοιοι σαρωτές λειτουργούν επίσης στη Γαλλία και την Ολλανδία, καθιστώντας τη Χαϊδελβέργη μια μεταγενέστερη αλλά αξιοσημείωτη προσθήκη στην ανάπτυξη.

Ο αισθητήρας lidar ανιχνεύει εάν ένα αυτοκίνητο βρίσκεται σε ζώνη περιορισμένης πρόσβασης, σε ποδηλατόδρομο ή απλώς προεξέχει πολύ από την θέση. Για να διασφαλιστεί η ακρίβεια, κάνει επανάληψη της διαδρομής δύο φορές μέσα σε λίγα λεπτά πριν εκδώσει πρόστιμο. Στην πραγματικότητα, πριν το πρόστιμο φτάσει στον παραβάτη, ένας άνθρωπος επαληθεύει τα δεδομένα που καταγράφονται από το Cityscanner.

Αυτό είναι λογικό δεδομένου ότι το σύστημα που υποστηρίζεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί να δει πράγματα όπως άδειες οδήγησης για άτομα με αναπηρία. Όταν λειτουργεί με πλήρη ταχύτητα, το Cityscanner μπορεί να είναι περίπου 600% πιο αποτελεσματικό από τις πεζές περιπολίες.

Ενώ η εταιρεία λέει ότι μπορεί να εγκαταστήσει τη συσκευή σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο σε περίπου τέσσερις ώρες, το κόστος της είναι περίπου 130.000 ευρώ. Αυτή η τιμή δεν περιλαμβάνει ούτε την άδεια χρήσης λογισμικού.