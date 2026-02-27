Μία ακόμη ανάκληση για τη BMW, που αυτή τη φορά επηρεάζει πολλές χιλιάδες μοντέλα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα (είτε αγοράστηκαν εδώ είτε έγιναν εισαγωγή). Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση η συγκεκριμένη καμπάνια ανάκλησης περιλαμβάνει 38.893 συνολικά επηρεαζόμενα οχήματα και αφορά σε BMW σειρές: 1, 2, 3, 4, 5, 6, M3, M5, X3, X4, X5, X6, X3M, X4M, X5M, X6M και έτη παραγωγής από 01/06/2003 έως 25/06/2017.

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, στα επηρεαζόμενα οχήματα οι διακυμάνσεις υψηλής σχετικής υγρασίας της ατμόσφαιρας και σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία του ενεργοποιητή αερίου του αερόσακου οδηγού,

μετά από μερικά χρόνια. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο, σε περίπτωση σύγκρουσης, η ενεργοποίηση του αερόσακου να οδηγήσει σε υπερβολική πίεση στο εσωτερικό του ενεργοποιητή αερίου. Αυτό εν συνεχεία μπορεί να προκαλέσει την έκρηξή του. Κάτι τέτοιο θα είχε ως πιθανό αποτέλεσμα μεταλλικά θραύσματα να εκτοξευθούν και τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρούς ή/και σε ακραίες περιπτώσεις, τραυματισμούς επικίνδυνους για τη ζωή του οδηγού ή/και των λοιπών επιβατών του οχήματος. Ως εκ των προαναφερόμενων κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη ενέργεια η διαδικασία ελέγχου ή/και αντικατάστασης εφόσον απαιτείται των επηρεαζόμενων οχημάτων.

Το εργοστάσιο BMW AG συστήνει ρητά την μη χρήση των επηρεαζόμενων οχημάτων μέχρι την τελική επισκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ιδιοκτήτες των οχημάτων, μπορούν να επικοινωνήσουν με το δίκτυο επίσημων εμπόρων και εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της BMW HELLAS AE.