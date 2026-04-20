Η Toyota ξεκίνησε το 2026 με ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, καταγράφοντας αύξηση 85% στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η επίδοση αυτή έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τη συνολική πορεία εξηλεκτρισμού της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά, όπου η ζήτηση για ηλεκτρικά μοντέλα συνεχίζει να επιταχύνεται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, η Toyota Motor Europe διέθεσε συνολικά πάνω από 297.581 οχήματα στο διάστημα Ιανουαρίου–Μαρτίου 2026, με το ποσοστό των εξηλεκτρισμένων εκδόσεων να αγγίζει το 85%, σημειώνοντας άνοδο 9% από πέρυσι. Τα αμιγώς ηλεκτρικά έφτασαν τα 25.640, με άνοδο 85% από πέρυσι.

Στο επίκεντρο της ανόδου αυτής, βρίσκονται τα νέα και ανανεωμένα ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας, όπως το Toyota bZ4X, το Toyota C-HR+ BEV και το Urban Cruiser, τα οποία ενίσχυσαν σημαντικά τις συνολικές ταξινομήσεις.

Τα best sellers μοντέλα της Toyota στην Ευρώπη για το Α΄ τρίμηνο του 2026

Η Toyota Professional συνέχισε επίσης την ανοδική της πορεία, καταγράφοντας 40.039 πωλήσεις επαγγελματικών οχημάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 8%. Η ζήτηση για το Hilux παρέμεινε ισχυρή, με τις πωλήσεις να ενισχύονται κατά 7% και να φτάνουν τις 11.615 μονάδες.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η Toyota συνεχίζει να επωφελείται από τη στρατηγική «multi-pathway», συνδυάζοντας υβριδικά, plug-in υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, με στόχο την κάλυψη διαφορετικών αναγκών ανά αγορά. Ωστόσο, η συγκεκριμένη επίδοση των BEV δείχνει ότι η καθαρή ηλεκτροκίνηση αποκτά πλέον σαφώς μεγαλύτερο βάρος στο ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.