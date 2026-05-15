Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει όλο και πιο βαθιά στον κόσμο της αυτοκίνησης και η Tesla φαίνεται πως κάνει ένα ακόμα βήμα που μέχρι πριν λίγα χρόνια έμοιαζε επιστημονική φαντασία. Η εταιρία ανακοίνωσε πως το σύστημα Tesla Vision μπορεί πλέον να ενεργοποιεί τους αερόσακους και τους προεντατήρες των ζωνών… πριν καν γίνει η σύγκρουση.

Πώς γίνεται αυτό; Αντί να περιμένει τους παραδοσιακούς αισθητήρες πρόσκρουσης να καταλάβουν πως το αυτοκίνητο χτύπησε, το νέο λογισμικό χρησιμοποιεί τις εξωτερικές κάμερες και το ΑΙ στον εγκέφαλο του αυτοκινήτου για να «προβλέψει» ότι ένα ατύχημα είναι αναπόφευκτο. Έτσι, το σύστημα μπορεί να προετοιμάσει τα συστήματα ασφαλείας έως και 70 milliseconds νωρίτερα.

Μπορεί τα 70 milliseconds να ακούγονται αμελητέα, όμως στην πραγματικότητα είναι αρκετά ώστε το σώμα των επιβατών να βρίσκεται σε καλύτερη θέση τη στιγμή της πρόσκρουσης. Η Tesla υποστηρίζει πως αυτή η μικρή χρονική διαφορά μπορεί να μειώσει σημαντικά τους τραυματισμούς ή ακόμα και να σώσει ζωές.



Το ενδιαφέρον είναι πως η λειτουργία αυτή δεν απαιτεί νέο hardware. Η Tesla θα τη διαθέσει μέσω over-the-air update στα μοντέλα που διαθέτουν το σύστημα Tesla Vision, δηλαδή την κάμερα-based αρχιτεκτονική της εταιρίας. Με απλά λόγια, αρκετοί ιδιοκτήτες θα αποκτήσουν ένα νέο επίπεδο ασφάλειας… απλά με μία ενημέρωση λογισμικού.

Η εταιρία αναφέρει επίσης πως το σύστημα έχει «εκπαιδευτεί» πάνω σε τεράστιο όγκο πραγματικών ατυχημάτων από οχήματα Tesla σε όλο τον κόσμο. Μέσω αυτών των δεδομένων, οι μηχανικοί μπορούν να αναπαράγουν συγκρούσεις ψηφιακά και να βελτιώνουν συνεχώς τον χρόνο και τον τρόπο ενεργοποίησης των συστημάτων ασφαλείας.

Φυσικά, δεν λείπουν και οι επιφυλάξεις. Ορισμένοι εκφράζουν ανησυχίες για το κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πάντα να προβλέψει σωστά μία αναπόφευκτη σύγκρουση χωρίς λάθη ή ψευδείς ενεργοποιήσεις. Παρ’ όλα αυτά, αν η τεχνολογία λειτουργήσει όπως υπόσχεται η Tesla, τότε ίσως μιλάμε για μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην παθητική ασφάλεια των αυτοκινήτων εδώ και πολλά χρόνια.