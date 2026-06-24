Ένα νέο θανατηφόρο δυστύχημα με Tesla βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με τις αμερικανικές αρχές να διερευνούν εάν κάποιο από τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης της εταιρείας βρισκόταν σε λειτουργία τη στιγμή του συμβάντος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Κέιτι του Τέξας, όταν ένα Tesla Model 3 εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε κατοικία. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα η 76χρονη Μάρθα Αβίλα, η οποία βρισκόταν μέσα στο σπίτι.



Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο οδηγός του οχήματος υποστήριξε ότι κατά τη στιγμή του δυστυχήματος ήταν ενεργοποιημένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης της Tesla. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ποιο ακριβώς σύστημα χρησιμοποιούνταν ούτε εάν αυτό έπαιξε ρόλο στην πρόκληση του δυστυχήματος.

Από την πλευρά της, η Tesla αμφισβητεί τους ισχυρισμούς του οδηγού. Ο επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, Ashok Elluswamy, ανέφερε ότι τα δεδομένα του οχήματος δείχνουν πως ο οδηγός πάτησε πλήρως το γκάζι, παρακάμπτοντας ουσιαστικά τη λειτουργία του συστήματος. Σύμφωνα με την εταιρεία, το όχημα είχε φτάσει τα 117 χλμ./ώρα και το πεντάλ του γκαζιού παρέμεινε πατημένο ακόμη και μετά τη σύγκρουση.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει την παρέμβαση της αμερικανικής Εθνικής Υπηρεσίας Οδικής Ασφάλειας (NHTSA), η οποία ξεκίνησε ειδική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη. Πρόκειται για μία από τις δεκάδες έρευνες που έχει πραγματοποιήσει η υπηρεσία τα τελευταία χρόνια σχετικά με οχήματα της Tesla και τη λειτουργία των συστημάτων Autopilot και Full Self-Driving (FSD).

Μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάλυση των δεδομένων του οχήματος και η έρευνα των αρχών, παραμένει άγνωστο αν το δυστύχημα προκλήθηκε από ανθρώπινο λάθος, από εσφαλμένη χρήση των συστημάτων υποβοήθησης ή από κάποιο πιθανό τεχνικό πρόβλημα.