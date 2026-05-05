Μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες γύρω από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα παραμένει η διάρκεια ζωής της μπαταρίας τους. Πολλοί αναρρωτιούνται εύλογα, πόσο θα έχει μειωθεί η αποδοτικότητα της μπαταρίας μετά από χρόνια χρήσης.

Ένα πραγματικό μέτρο σύγκρισης είναι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο του θέματος, ένα Model 3 Standard Range Plus του 2019, το οποίο εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την εργοστασιακή του μπαταρία, έχοντας διανύσει 610.000 χλμ.

Σύμφωνα με τη δοκιμή του καναλιού Drive Protected, η υποβάθμιση της χωρητικότητας αγγίει πλέον στο 34,2%.

Αυτό σημαίνει πως η θεωρητική αυτονομία έχει πέσει από τα περίπου 385χλμ όταν ήταν καινούργιο, στα 255χλμ. σήμερα. Παρόλα αυτά, το αυτοκίνητο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται καθημερινά χωρίς σοβαρά προβλήματα λειτουργίας. Σε πραγματική δοκιμή αυτονομίας σε αυτοκινητόδρομο με σταθερή ταχύτητα περίπου 110 χλμ./ώρα, το αυτοκίνητο κατάφερε να διανύσει 222 χιλιόμετρα με μία πλήρη φόρτιση, έχοντας μέση κατανάλωση 14,55 kWh/100 χλμ.

Το ενδιαφέρον είναι πως, παρά τη σημαντική απώλεια χωρητικότητας, η μπαταρία δεν θεωρείται «νεκρή» ακόμα και μετά από 610.000χλμ. Ένα νούμερο που πολλά θερμικά μοντέλα αδυνατούν να φτάσουν. Αντίθετα, το αυτοκίνητο παραμένει απόλυτα λειτουργικό για καθημερινές μετακινήσεις, κάτι που έρχεται να καταρρίψει σε μεγάλο βαθμό τον φόβο ότι τα EV γίνονται άχρηστα μετά από λίγα χρόνια χρήσης.

Πάντως πρέπει να αναφέρουμε πως η φθορά εξαρτάται σημαντικά από παράγοντες όπως οι συχνές ταχυφορτίσεις , οι υψηλές θερμοκρασίες, η συχνή φόρτιση στο 100%, αλλά και φυσικά ο τρόπος χρήσης του αυτοκινήτου.

