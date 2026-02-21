Σε μία συναρπαστική κόντρα ανάμεσα σε δύο από τα πιο εντυπωσιακά αυτοκίνητα επιδόσεων. Tο ηλεκτρικό Tesla Model S Plaid αντιμετωπίζει την plug-in υβριδική Ferrari SF90 Stradale σε μία κλασική drag μονομαχία. Μία σύγκρουση τεχνολογικών σχολών που δείχνει πώς η ηλεκτροκίνηση μπορεί να κοιτάξει στα μάτια ένα υπεραυτοκίνητο υψηλής τεχνολογίας.

Το Tesla Model S Plaid, είναι ένα ηλεκτρικό sedan με τρεις ηλεκτροκινητήρες και 1.020 ίππους, που έχει γράψει το όνομά του στα χρονόμετρα των drag races ως ένα από τα ταχύτερα αυτοκίνητα παραγωγής του κόσμου. Πετυχαίνει 0-100 σε 2 δευτ. έχει τελική στα 321χλμ./ώρα και το βάρος του είναι στα 2.166 κιλά.

Από την άλλη, η Ferrari SF90 Stradale είναι Plug-in υβριδική με συνολική απόδοση σχεδόν 1.030 ίππων, τετρακίνηση και εκρηκτικές δυνατότητες στην πίστα. Η SF90 έχει σχεδιαστεί να συνδυάζει τον παραδοσιακό κινητήρα V8 με τρία ηλεκτρικά μοτέρ, προσφέροντας υψηλή στρεπτική ακαμψία και εξαιρετική συμπεριφορά σε στροφές, σε δρόμους και στην πίστα. Έχει 8άρι αυτόματο κιβώτιο, τελική στα 320χλμ./ώρα, 0-100 σ 2.3 δευτ. και βάρος 1.560 κιλά.

Τι δείχνει αυτή η σύγκριση

Το αποτέλεσμα δεν αφαιρεί τίποτα από το κύρος και την τεχνολογική υπεροχή της Ferrari SF90, ένα υπεραυτοκίνητο που έχει ήδη γράψει ιστορία με τις επιδόσεις και την εξέλιξή του. Ωστόσο, δείχνει ξεκάθαρα κάτι που οι φίλοι της ηλεκτροκίνης ήδη γνωρίζουν: στην απλή και καθαρή επιτάχυνση, η ηλεκτροκίνηση έχει πλεονέκτημα που είναι δύσκολο να ξεπεραστεί με συμβατικά ή hybrid συστήματα.

Η άμεση απόδοση ροπής, η απουσία απαιτούμενων αλλαγών σχέσεων και η απόλυτη διαχείριση ισχύος μέσω συστημάτων τετρακίνησης δίνουν στα ηλεκτρικά οχήματα ένα σημαντικό πλεονέκτημα στο sprint.

Σε πραγματικές συνθήκες χρήσης τώρα, ένα αυτοκίνητο όπως η SF90 δείχνει τα πλεονεκτήματά του όχι μόνο στην ευθεία, αλλά και στην πίστα, στην στροφή, στον έλεγχο και στην συνολική εμπειρία οδήγησης. Εκεί που το Model S Plaid «χτυπάει» επιδόσεις είναι κυρίως στις καθαρές δυναμικές δοκιμές επιτάχυνσης, ενώ η SF90 διατηρεί τον παραδοσιακό συνδυασμό υψηλής τεχνολογίας και οδηγικής αίσθησης που χαρακτηρίζει τα κορυφαίας κατηγορίας ιταλικά sportscar.