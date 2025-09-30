Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Τον Ιούνιο, το εντυπωσιακό ηλεκτρικό της Xiaomi, SU7 Ultra, σημείωσε στο Nurburgring τον εντυπωσιακό χρόνο 7:04:957. Ένα χρόνο που το καθιστά γρηγορότερο από τους αντιπάλους της, Porsche Taycan και Tesla Model S.

Το γνωστό κανάλι στο Youtube, Carwow, θέλησε να δει τι αλλάζει εάν στην εξίσωση αφαιρεθούν οι στροφές. Για αυτό το λόγο πήρε ένα Tesla Model S Plaid και ένα Xiaomi SU7 Ultra και τα ¨έστησε” στην ευθεία.

Οι δύο πρωταγωνιστές έχουν διαφορά και στην ηλικία αλλά και στην ιπποδύναμη, παρόλο που και στα δύο είναι τετραψήφια.

Από τη μία πλευρά είναι το Tesla Model S Plaid το οποίο μπορεί να είναι πιο παλιό, όμως με 1.020 ίππους και 1.420 Nm ροπής, παραμένει ένα από τα ταχύτερα στον κόσμο. Έχει τελική στα 322χλμ./ώρα, κάνει το 0-100 σε 2.1 δευτ. και φυσικά είναι τετρακίνητο έχοντας 3 ηλεκτροκινητήρες, την ώρα που ζυγίζει 2.192 κιλά.

Από την άλλη είναι το Xiaomi SU7 Ultra, επίσης με τρεις ηλεκτροκινητήρες αλλά συνδυαστική ισχύ 1.548 ίππων και ροπή 1.770 Nm. Το 0-100 έρχεται σε 1.97 δευτ. η τελική ταχύτητα είναι στα 350χλμ./ώρα ενώ ζυγίζει 170 κιλά περισσότερα από το Tesla.

Μπορεί η διαφορά στην ιπποδύναμη να είναι 500 άλογα, όμως η μάχη ήταν πολύ πιο αμφίρροπη από όσο θα περίμενε κανείς.