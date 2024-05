Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μπορεί η Tesla να αποκαλεί τη λειτουργία αυτόνομης οδήγησης των μοντέλων της «Full Self Driving», όμως στην πραγματικότητα είναι αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2. Κάτι που σημαίνει πως ο οδηγός είναι υπεύθυνος για ό,τι συμβεί και οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να αναλάβει δράση.

Το βίντεο από την dashcam δείχνει το Tesla να κινείται αυτόνομα μέσα σε ιδιαίτερα πυκνή ομίχλη. Πλησιάζοντας στη διάβαση του τρένου, δεν υπάρχει κανένα σημάδι φρεναρίσματος, παρά τα φώτα που αναβοσβήνουν και το τρένο που πλησιάζει. Η αντίδραση του οδηγού φαίνεται να καθυστερεί μέχρι την τελευταία στιγμή, όταν και τελικά παίρνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου, αποτρέποντας την καταστροφή.

Πριν σταματήσει εντελώς στο διπλανό χωράφι, το Tesla συγκρούστηκε με έναν στύλο, με αποτέλεσμα να υποστεί σημαντικές ζημιές στον μπροστινό δεξιό τροχό και την ανάρτηση, καθώς και τον προφυλακτήρα. Ο οδηγός φέρεται να υπέστη ελαφρά τραύματα, αλλά δεν χρειάστηκε ιατρική φροντίδα.

Τα πλάνα από το αυτοκίνητο, έφτασαν γρήγορα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter και το Reddit, συγκεντρώνοντας σημαντική προσοχή από τους χρήστες. Πολλοί σχολιαστές επέρριψαν την ευθύνη αποκλειστικά στον οδηγό, επικρίνοντας την έλλειψη προσοχής παρά τις προειδοποιήσεις που σίγουρα του είχε εμφανίσει το σύστημα. Επιπλέον, κατηγόρησαν τον οδηγό επειδή βασίστηκε στην πλήρη αυτοκίνηση σε κακές καιρικές συνθήκες και με ταχύτητα που θεωρήθηκε ακατάλληλη για τέτοια ομίχλη.

Cameras are good enough for FSD – Elon Musk.

Unless you don’t want to get hit by a train.

“I have owned my Tesla for less than a year, and within the last six months, it has twice attempted to drive directly into a passing train while in FSD mode. The most recent incident… pic.twitter.com/XAQccItBYw

— Artem Russakovskii (@ArtemR) May 19, 2024