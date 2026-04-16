Οι κόντρες μεταξύ αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών δεν είναι κάτι καινούργιο. Όταν όμως απέναντι σε ένα Tesla Model S Plaid βρίσκονται δύο Suzuki Hayabusa, τότε το αποτέλεσμα δεν είναι ποτέ δεδομένο.

Σε ένα drag race στο Las Vegas Motor Speedway, το γνωστό και ταχύτατο ηλεκτρικό sedan της Tesla βρέθηκε αντιμέτωπο με δύο Hayabusa, σε μία δοκιμή που έδειξε ξεκάθαρα ότι τελικά δεν μετράει μόνο η ισχύς, αλλά και ο οδηγός.

Το Tesla Model S Plaid αποδίδει 1.020 ίππους από τρεις ηλεκτροκινητήρες (τετρακίνηση), πετυχαίνει 0-100 σε 2.1 δευτ. έχει τελική στα 321χλμ./ώρα και το βάρος του είναι στα 2.166 κιλά.

H Suzuki GSX1300R Hayabusa ζυγίζει 250 κιλά, αποδίδει 190 ίππους, πετυχαίνει 0-100 σε 2.3 δευτ. και έχει τελική στα 300χλμ./ώρα.

Στην πρώτη αναμέτρηση, το Tesla είχε το πάνω χέρι από την εκκίνηση. Ο αναβάτης της Hayabusa δεν έκανε καλή εκκίνηση, αλλάζοντας σχέσεις πιο γρήγορα από όσο έπρεπε, με αποτέλεσμα να χάσει πολύτιμο χρόνο. Το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο καθώς το ηλεκτρικό sedan πήρε προβάδισμα από νωρίς και δεν το έχασε ποτέ, ολοκληρώνοντας το 400άρι σε περίπου 10,04 δευτερόλεπτα, αφήνοντας τη μοτοσυκλέτα πίσω με 11,7 δευτερόλεπτα.

Κάπου εκεί, όμως, η ιστορία πήρε άλλη τροπή.

Στη δεύτερη κόντρα, τα δεδομένα άλλαξαν. Ο δεύτερος αναβάτης της Hayabusa ήξερε ακριβώς τι έκανε και αυτό φάνηκε από τα πρώτα μέτρα. Παρά το γεγονός ότι το Tesla βελτίωσε την επίδοσή του, κατεβαίνοντας στα 9,81 δευτερόλεπτα, αυτή τη φορά δεν ήταν αρκετό. Η Hayabusa πέρασε μπροστά, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή σε 9,43 δευτερόλεπτα και παίρνοντας τη νίκη.

Το συμπέρασμα είναι πως το Tesla Model S Plaid παραμένει ένα από τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα παραγωγής στον κόσμο, με εκρηκτική επιτάχυνση και σχεδόν «instant» απόδοση ισχύος. Ωστόσο, απέναντι σε μία ελαφριά και εξαιρετικά ισχυρή μοτοσυκλέτα όπως η Suzuki Hayabusa, το αποτέλεσμα μπορεί να αλλάξει δραματικά, ειδικά όταν ο αναβάτης ξέρει να εκμεταλλευτεί κάθε ίππο.