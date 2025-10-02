Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Πόσοι ονειροπόλοι έχουν προσπαθήσει να κατασκευάσουν τα δικά τους supercars, με στόχο να ανταγωνιστούν τη Ferrari, να δημιουργήσουν κάτι πιο εντυπωσιακό από μια Lamborghini ή να ξεπεράσουν τα καλύτερα γερμανικά δημιουργήματα; Είναι μια πραγματικά σαγηνευτική ιδέα, αλλά στο πλαίσιο του εμπορικού κόσμου, η πραγματικότητα μπορεί συχνά να είναι πολύ τιμωρητική.

Τα όνειρα για supercars συχνά καταλήγουν σε οικονομικούς εφιάλτες, παρά το γεγονός ότι οι δημιουργοί τους είναι οραματιστές. Δυστυχώς, αυτοί οι κατασκευαστές δεν έχουν τα παγκόσμια δίκτυα που απολαμβάνουν μεγάλες εταιρείες, ενώ ένα άλλο δύσκολο κομμάτι είναι η συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Και φυσικά, εάν ξεπεραστούν όλα τα παραπάνω, μην ξεχνάμε το κομμάτι της γραφειοκρατίας, το οποίο πρέπει να έρθει εις πέρας προς τη συμμόρφωση με τις εκπομπές ρύπων.

Παραθέτουμε 4 περιπτώσεις όπου το κόστος της φιλοδοξίας για ένα supercar, οδήγησε σε οικονομική καταστροφή.

1988 Cizeta-Moroder V16T: Πέρασε τη γραμμή παραγωγής 11 φορές

Ο Ιταλός μηχανικός Claudio Zampolli εργάστηκε για την Lamborghini τη δεκαετία του ’70, αλλά έτρεφε και μεγάλες φιλοδοξίες. Κρυφά, πίστευε ότι μπορούσε να ξεπεράσει τον πρώην εργοδότη του με μια δική του δημιουργία supercar και κατάφερε να εξασφαλίσει οικονομική βοήθεια από τον διάσημο στιχουργό Giorgio Moroder. Ο Zampolli συνεργάστηκε επίσης με τον Marcello Gandini, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό της Lamborghini Countach και, συνολικά, η ομάδα έφτιαξε την Cizeta-Maroda V16T το 1988.

Αυτό το supercar είχε έναν ειδικά κατασκευασμένο κινητήρα V16 6,0 λίτρων τοποθετημένο εγκάρσια πίσω από τα καθίσματα. Ουσιαστικά ήταν δύο κινητήρες V8 της Lamborghini που ήταν βιδωμένοι μεταξύ τους. Το αυτοκίνητο προοριζόταν να φτάσει σχεδόν τα 320χλμ./ώρα χάρη στον κινητήρα των 540 ίππων και αυτό θα το έκανε ένα από τα ταχύτερα αυτοκίνητα δρόμου εκείνης της εποχής.

Δυστυχώς, το αυτοκίνητο κόστιζε πάνω από 600.000 δολάρια κατά την κυκλοφορία του – κάτι που ήταν αστρονομικό στις αρχές της δεκαετίας του ’90 – και ο επενδυτής Moroder έμεινε άναυδος. Αυτό σήμαινε ότι μόνο ένας μικρός αριθμός αυτοκινήτων βγήκε από το εργοστάσιο με έδρα τη Μόντενα στις αρχές της δεκαετίας του ’90, προτού η εταιρεία αναγκαστεί να κηρύξει πτώχευση.

1995 DeTomaso Guara: Πέρασε τη γραμμή παραγωγής 52 φορές

Η De Tomaso ήταν ήδη μια αρκετά γνωστή εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων σε εξειδικευμένες αγορές πριν προχωρήσει με τις φιλοδοξίες της για supercar. Άλλωστε, ο Alejandro de Tomaso είχε ήδη ολοκληρώσει το επιτυχημένο μοντέλο Pantera με τον κινητήρα Ford τοποθετημένο στο κέντρο, το οποίο πούλησε μέσω μιας συνεργασίας με αντιπροσώπους Lincoln/Mercury τη δεκαετία του 1970.

Ο De Tomaso ήταν γνωστός για τις προσπάθειές του να αναπτύξει ασυνήθιστα πολυτελή sedan ή αγωνιστικά αυτοκίνητα, αλλά στο τέλος, η φιλοδοξία του τον νίκησε. Τη δεκαετία του 1990, παρουσίασε το φιλόδοξο Guara, τοποθετημένο σε ένα ειδικά κατασκευασμένο πλαίσιο με Ford V8. Σίγουρα αντιπροσώπευε μια αντισυμβατική προσέγγιση, αλλά λίγοι άνθρωποι το ήθελαν πραγματικά και μόνο περίπου 50 κατασκευάστηκαν πριν η εταιρεία βυθιστεί σε πτώχευση στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Όπως αποδεικνύεται, η πτώση της De Tomaso δεν οφειλόταν μόνο σε ένα μόνο μοντέλο αυτοκινήτου, αλλά μάλλον συνδεόταν με ένα μοτίβο υπερβολικής κοστολόγησης.

1991 Vector W8 Twin Turbo: Πέρασε τη γραμμή παραγωγής 17 φορές

Ο Τζέρι Βάιγκερτ ίδρυσε την Vector Aeromotive στην Καλιφόρνια τη δεκαετία του 1970 και στόχος του ήταν να δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο που θα μπορούσε να εξολοθρεύσει τις Ferrari.

Σίγουρα κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια στο σχεδιασμό και την κυκλοφορία του και, μετά από χρόνια πρωτοτύπων, το Vector W8 τελικά μπήκε στην παραγωγή το 1989. Αυτό το σφηνοειδές supercar είχε έναν κινητήρα Chevrolet V8 6,0 λίτρων με διπλό τούρμπο κάτω από το πίσω μέρος, αποδίδοντας 625 ίππους και ο Βάιγκερτ ένιωθε ότι θα μπορούσε να ανεβάσει αυτήν την ισχύ στους 1.200 ίππους αν το αυτοκίνητο λειτουργούσε μόνο με αγωνιστικά καύσιμα.

Ωστόσο, το W8 μπορεί να φαινόταν καλό εξωτερικά, αλλά η ποιότητα κατασκευής ήταν εφιάλτης. Είχε την τάση να υπερθερμαίνεται στην κίνηση και να χαλάει πολύ συχνά, ενώ σε όλη τη διάρκεια, ο Weigert δυσκολευόταν να ανταποκριθεί στους ομοσπονδιακούς κανονισμούς εκπομπών ρύπων εντός του προϋπολογισμού της εταιρείας. Δυστυχώς, κάθε W8 κόστισε περισσότερα από 450.000 δολάρια και ο Weigert δεν μπόρεσε να τα πουλήσει με σημαντικό κέρδος. Αυτό σήμαινε ότι το όνειρό του για το Vector έχασε χρήματα και μόνο 17 αυτοκίνητα παραγωγής έφτασαν στον πραγματικό κόσμο.

1993 Isdera Commendatore 112i: 1 και μοναδικό

Ο γερμανός μηχανικός Eberhard Schulz ήθελε να κατασκευάσει ένα αυτοκίνητο που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί την McLaren F1. Είχε ήδη ιδρύσει μια εταιρεία, την Isdera, για την παραγωγή σπορ αυτοκινήτων χαμηλού όγκου, αλλά εξαρχής, ήθελε πραγματικά η Commendatore 112i να είναι το αριστούργημά της.

Έτσι, το 1993, το πρωτότυπο αυτοκίνητο ήρθε στη ζωή έχοντας στην καρδιά του έναν κινητήρα Mercedes-Benz V12 6,0 λίτρων, που απέδιδε 402 ίππους και συνδεόταν με ένα εξατάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο. Ο Schulz ισχυρίστηκε ότι η 112i θα μπορούσε να έχει τελική ταχύτητα 340 χλμ/ώρα, κάτι που θα την έβαζε στην ίδια κατηγορία με την Jaguar XJ220 ή την Ferrari F40 εκείνης της εποχής.

Όπως και με τους άλλους σε αυτήν τη λίστα, ο Schulz έτεινε να υποτιμά την οικονομική πραγματικότητα του προγράμματος. Δεν είχε κανέναν πλούσιο επενδυτή να τον περιμένει και το κόστος ανάπτυξης που σχετίζεται με την 112i εξάντλησε τους πόρους του αρκετά γρήγορα. Αυτό σήμαινε ότι εμφανίστηκε μόνο ένα πρωτότυπο και ενώ ήταν ένα runner και θεωρητικά έτοιμο για παραγωγή, μεσολάβησε η πτώχευση. Ωστόσο, το αυτοκίνητο επιβιώνει μέχρι σήμερα και όταν (σπάνια) αλλάζει χέρια, συνήθως αξίζει εκατομμύρια δολάρια.