Η ταινία “F1: The Movie” εξελίσσεται σε κάτι πολύ περισσότερο από μια κινηματογραφική παραγωγή εμπνευσμένη από τον κόσμο των αγώνων. Μετά την εξαιρετική εμπορική της πορεία και την εμπλοκή μεγάλων ονομάτων του Hollywood, εξασφάλισε τέσσερις υποψηφιότητες στα φετινά βραβεία Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένης και της σημαντικότερης κατηγορίας όλων, αυτή της: Καλύτερης Ταινίας (Best Picture).

Η ταινία, σκηνοθετημένη από τον Joseph Kosinski (γνωστό για το Top Gun: Maverick), συνδυάζει δράση, συναίσθημα και μία… σχετικά ρεαλιστική απεικόνιση του παγκόσμιου πρωταθλήματος Formula 1 (τουλάχιστον για τους μη μυημένους). Το cast είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, με τον Brad Pitt στον ρόλο του Sonny Hayes, ενός πρώην οδηγού F1 που επιστρέφει στη δράση για να βοηθήσει μια υποδεέστερη ομάδα, την APXGP, να παραμείνει στο grid. Δίπλα του, ο Damson Idris ερμηνεύει τον νεαρό rookie Joshua Pearce, με τη Kerry Condon ως την αρμόδια μηχανικό και τους Javier Bardem, Tobias Menzies και Kim Bodnia να συμπληρώνουν το πρωταγωνιστικό καστ.

The Oscar Nominations are in… 🥁 F1 The Movie has been nominated in FOUR categories: Best Picture, Visual Effects, Sound, and Film Editing 🏆👏#F1 #Oscars pic.twitter.com/GxXAknN7e9 — Formula 1 (@F1) January 22, 2026



Πέρα από τις ερμηνείες, πολλοί πραγματικοί οδηγοί της Formula 1 κάνουν μικρά guestas στην ταινία, ενώ οι σκηνές των αγώνων γυρίστηκαν εν μέρει κατά τη διάρκεια πραγματικών Grand Prix, προσδίδοντας μοναδική αυθεντικότητα στο τελικό αποτέλεσμα.

Εμπορικά, η ταινία σημείωσε τεράστια επιτυχία: με προϋπολογισμό 300 εκατ. δολάρια, κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 630 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, καθιστώντας το όχι μόνο την ψηλότερη σε έσοδα αθλητική ταινία όλων των εποχών, αλλά και την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του Brad Pitt και το πιο επιτυχημένο κινηματογραφικό project της Apple Original Films μέχρι σήμερα.

Στα Όσκαρ 2026, το F1: The Movie είναι υποψήφιο συνολικά σε τέσσερις κατηγορίες:

Best Picture

Best Visual Effects

Best Sound

Best Film Editing

Αυτές οι υποψηφιότητες στα Όσκαρ 2026 αποτελούν ανοίγουν νέους δρόμους για τη σχέση ανάμεσα στον κινηματογραφικό και στον αγωνιστικό κόσμο, φέρνοντας την Formula 1 όχι απλώς στα paddocks, αλλά στην καρδιά του σινεμά.