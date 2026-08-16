Οι φετινοί 21οι Παγκόσμιοι Τελικοί του διαγωνισμού STEM Racing (πρώην F1 in Schools), θα γίνουν στο Resort World Sentosa στην Σιγκαπούρη από την 1η έως 9η Οκτωβρίου 2026. Θα συμμετέχουν 80 ομάδες από όλο τον κόσμο μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και Κύπρος.

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν 4 ομάδες συνεργασίας, που διακρίθηκαν στους Εθνικούς Τελικούς του 14ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM Racing (πρώην F1 in Schools) 2025.

Oι εθνικοί αγώνες διενεργήθηκαν σε δύο φάσεις.

Η Α’ φάση διενεργήθηκε τον Ιούνιο και Σεπτέμβριου του 2025, περιλάμβανε:

α) Την αξιολόγηση των εργασιών των ομάδων (Project Management and Enterprise Portfolio, Design & Engineering Portfolio).

β) Την αξιολόγηση των σετ με τα ξεχωριστά σχέδια ορθογραφικής προβολής και τρισδιάστατης ρεαλιστικής απεικόνισης των F1 μοντέλων των ομάδων.

γ) Την αξιολόγηση των βίντεο προφορικής παρουσίασης των ομάδων.

Η Β’ φάση διενεργήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2026 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, περιλάμβανε:

δ) Τον έλεγχο συμμόρφωσης με τους Τεχνικούς Κανονισμούς των F1 μοντέλων των ομάδων.

ε) Τους αγώνες ταχύτητας των F1 μοντέλων πάνω στην επίσημη F1 πίστα 24 μέτρων του διαγωνισμού STEM Racing (πρώην F1 in Schools).

Πρωταθλήτρια για την περίοδο 2024-2025 αναδείχθηκε η ομάδα Phenomenon Racing από την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή.

Την πρώτη δωδεκάδα συμπλήρωσαν οι παρακάτω ομάδες:

Hercus Racing από το ΓΕΛ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης

ETHER Racing από την Εκπαιδευτική Αναγέννηση – Εκπαιδευτήρια Αντωνοπούλου

Mach1 από την Σχολή Μωραΐτη

Anatolian Racers από το Κολλέγιο Ανατόλια

DSA Racing Team από την Γερμανική Σχολή Αθηνών

Lighting Speed από το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς

NoDrop από την Σχολή Μωραΐτη (Γυμνάσιο)

Aethon Racing από την Ελληνογερμανική Αγωγή

GORGON από το Εκπαιδευτικό Κέντρο Andrioti School

Zephyrus Racing από το 2ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης (Ωνάσειο Σχολείο)

Zephyron Racing από το 3o Γενικό Λύκειο Ξάνθης και το 4ο Γενικό Λύκειο Δράμας

Velocity Crew από το Κολλέγιο Ανατόλια

Οι παγκόσμιοι τελικοί του διαγωνισμού STEM Racing (πρώην F1 in Schools) διενεργούνται κάθε χρόνο και υποστηρίζονται από τους διοργανωτές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1 και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (FIA). Στους φετινούς 21ους Παγκόσμιους Τελικούς του διαγωνισμού STEM Racing (πρώην F1 in Schools), την Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν οι παρακάτω ομάδες συνεργασίας, αποτελούμενες από μαθητές των ανωτέρω ομάδων και σχολείων, που διακρίθηκαν στον πανελλήνιο διαγωνισμό περιόδου 2024-2025:

1η Ομάδα Εσωτερικής Συνεργασίας: Phenomenon Racing + Ether Racing + Lighting Speed

2η Ομάδα Εσωτερικής Συνεργασίας: Hercus Racing + Zephyrus Racing + Zephyron Racing

3η Ομάδα Εσωτερικής Συνεργασίας: Mach1 + Anatolian Racers + DSA Racing Team

4η Ομάδα Διεθνούς Συνεργασίας: NoDrop + ομάδα από κάποια άλλη χώρα

Ο κ. Δημήτρης Πολυματίδης, Εθνικός Συντονιστής του διαγωνισμού σε Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε σχετικά: «Ο διαγωνισμός STEM Racing (πρώην F1 in Schools) είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα διαθεματικά εκπαιδευτικά προγράμματα στο κόσμο, και ένα από τα ελάχιστα που συνδυάζει την προαγωγή μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας στους νέους και την εκπαίδευσή τους πάνω σε τομείς STEM και τις ψηφιακές τεχνολογίες. Επίσης, βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως της σχεδιαστικής σκέψης, κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας και συνεργασίας. Η συμμετοχή της Ελλάδας στους παγκόσμιους τελικούς αποκλειστικά με ομάδες συνεργασίας, είναι μια πρωτοβουλία που δίνει την ευκαιρία σε περισσότερους μαθητές από όλες τις περιοχές της Ελλάδας να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία ζωής και ενισχύει την καλλιέργεια “ήπιων δεξιοτήτων”, όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Αυτές οι ανθρώπινες ικανότητες αποτελούν πλέον καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία σε κάθε επάγγελμα. Επιπλέον, οι ομάδες συνεργασίας δίνουν την δυνατότητα αξιοποίησης διαφορετικών προσωπικοτήτων, ταλέντων και γνώσεων με τρόπο που να αποδίδει το καλύτερο αποτέλεσμα».

Σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα STEM Racing (πρώην F1 In Schools)

Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς STEM στον κόσμο, που υποστηρίζεται από την Formula 1 και την FIA, στον οποίο μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές από Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια καθώς και φοιτητές που δεν έχουν κλείσει το 19ο έτος της ηλικίας τους. Το F1 in Schools οδηγεί τους μαθητές στην απόκτηση εμπειρικής γνώσης και στην ανάπτυξη πολύτιμων ικανοτήτων (προσωπικών και επαγγελματικών) για να κάνουν επαγγελματική καριέρα σε τομείς σχετικούς με STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ή ακόμη και στην Formula 1. Επιπλέον, οι μαθητές αποκτούν γνώσεις Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας. Μαθαίνουν να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν μια μικρογραφία αγωνιστικού αυτοκινήτου Formula 1, χρησιμοποιώντας CAD εργαλεία σχεδίασης σε Η/Υ, CAM εργαλεία κατασκευής σε τρεις διαστάσεις και προγράμματα αεροδυναμικής ανάλυσης σε Η/Υ. Παράλληλα οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες απαραίτητες στη διαχείριση βιώσιμων έργων (sustainable project management) και προώθησης (marketing).

Ελληνικές επιτυχίες στους Παγκόσμιους Τελικούς

Το F1 in Schools/Stem Racing υλοποιείται στην χώρα μας από το 2012, με μεγάλες διακρίσεις των ομάδων μας όταν διαγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως:

1η θέση στον κόσμο στους 12ους Παγκόσμιους Τελικούς 2016 στις ΗΠΑ.

6η θέση στον κόσμο στους 13ους Παγκόσμιους Τελικούς 2017 στη Μαλαισία.

4η θέση στον κόσμο στους 14ους Παγκόσμιους Τελικούς 2018 στη Σιγκαπούρη.

7η θέση στον κόσμο στους 16ους Παγκόσμιους Τελικούς 2021 στην Αγγλία.

5η και 7η θέση στον κόσμο στους 17ους Παγκόσμιους Τελικούς 2022 στην Αγγλία.

Βραβείο “Fastest Car Award” και “Knockout Competition Winners Award” στους 10ους Παγκόσμιους Τελικούς 2014 στο Abu Dhabi.

Βραβείο “Best Team Intentity Award” στους 13ους Παγκόσμιους Τελικούς 2017 στη Μαλαισία.

Βραβείο “Best International Collaboration Team Award” στους 14ους Παγκόσμιους Τελικούς 2018 στη Σιγκαπούρη.

Βραβείο “Fastest Car Award” στους 15ους Παγκόσμιους Τελικούς 2019 στο Abu Dhabi.

Βραβείο “Sponsorship and Marketing Award”, “Digital Media Award” και “Research and Development Award” στους 17ους Παγκόσμιους Τελικούς 2022 στην Αγγλία.

Βραβείο “Best International Collaboration Team Award” και “FIA Women in Motorsport Award” στους 18ους Παγκόσμιους Τελικούς 2023 στην Σιγκαπούρη.

Βραβείο “Chair of Judges Recognition of Achievement Award” και “The Autodesk AI Generative Design Award” στους 19ους Παγκόσμιους Τελικούς 2024 στην Σαουδική Αραβία.

Επίσης, στους 20ους Παγκόσμιους Τελικούς 2025, μια σημαντική ελληνική διάκριση σημειώθηκε στην δοκιμασία επιλογής των 10 καλύτερων μαθητών των αγώνων, για να συμμετέχουν στην Ακαδημία Μηχανικών “Komatsu Williams Engineering Academy Class of 2025”, μεταξύ των οποίων επιλέχθηκαν δύο μαθητές από την Ελλάδα και μια μαθήτρια από την Κύπρο.