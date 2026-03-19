Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Στις 8 Απριλίου στο Palais Garnier στο Παρίσι θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του εντυπωσιακού Z9GT και εκεί θα γίνει η ενημέρωση για την νέα τεχνολογία FLASH Charging. Οι Κινέζοι έχουν ανακοινώσει ότι η φόρτιση των μπαταριών του ηλεκτρικού αυτοκινήτου Z9GT θα διαρκεί όσο ένα γέμισμα ενός ρεζερβουάρ αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Το Z9GT θα διαθέτει τη νέα Blade Battery 2.0 της BYD.

Λογικά θα αναρωτηθείτε αν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό ούτε εμείς μπορούμε να το ξέρουμε. Θα περιμένουμε όμως έως τις 8 Απριλίου όπου ελπίζουμε να το δούμε στην πράξη και να μας λυθούν οι απορίες μας.

Τι όμως είναι η τεχνολογία FLASH Charging, που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην Κίνα από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της BYD, Wang Chuanfu.

Ο πρόεδρος είπε ότι στόχος του Ομίλου του είναι να καταρρίψει τα τελευταία εμπόδια που εξακολουθούν να αποθαρρύνουν τους οδηγούς να επιλέξουν την ηλεκτροκίνηση.

Η τεχνολογία βασίζεται σε σημαντικές καινοτομίες σε δύο βασικούς τομείς: στη νέα γενιά σταθμού φόρτισης της BYD, ο οποίος μπορεί να προσφέρει ισχύ έως 1.500 kW μέσω ενός μόνο καλωδίου (σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την κινεζική αγορά), καθώς και στη δεύτερη γενιά της εμβληματικής Blade Battery της εταιρείας.

Η μπαταρία διατηρεί τα πλεονεκτήματα της χημείας φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) και, χάρη στις βελτιώσεις στη μεταφορά ιόντων, προσφέρει αυξημένη ενεργειακή πυκνότητα και δυνατότητα ταχύτερης φόρτισης σε ευρύτερο φάσμα θερμοκρασιών, με παράλληλα αυξημένη αντοχή.

Σε πρακτικό επίπεδο, η τεχνολογία FLASH Charging εισάγει την αρχή:

«Ready in 5, Full in 9, Cold Add 3»

Που σημαίνει:

Έτοιμο σε 5, Γεμάτο σε 9, Στο Κρύο Προσθέστε 3

Οι αριθμοί που αναγράφονται είναι σε λεπτά.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί από 10%–70% σε μόλις πέντε λεπτά («Ready», επαρκές για αρκετές εκατοντάδες επιπλέον χιλιόμετρα οδήγησης) και από 10%–97% σε μόλις εννέα λεπτά («Full», πρακτικά πλήρης φόρτιση).

Ακόμη και σε θερμοκρασίες έως -30°C – όπου οι ταχύτητες φόρτισης συνήθως μειώνονται – η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί από 20%–97% σε μόλις δώδεκα λεπτά, δηλαδή μόλις τρία λεπτά περισσότερο σε σχέση με τον κανονικό χρόνο φόρτισης («Cold Add 3»).

Ας δούμε ποιο είναι το DENZA Z9GT με την Blade Battery δεύτερης γενιάς και τεχνολογία FLASH Charging

Το Z9GT τις επόμενες εβδομάδες, στο Παρίσι, θα στρέψει τους προβολείς της δημοσιότητας πάνω του.

Με σχεδίαση επηρεασμένη από την ευρωπαϊκή αισθητική και την πλατφόρμα e3 Platform, η οποία έχει εξελιχθεί ειδικά για τη μάρκα DENZA, το shooting brake Grand Tourer αποτελεί μια ξεχωριστή πρόταση στην premium κατηγορία. Η προσθήκη της τεχνολογίας FLASH Charging ενισχύει περαιτέρω τον προηγμένο τεχνολογικό χαρακτήρα του Z9GT, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τη μεγάλη αυτονομία που προσφέρει η Blade Battery των 122 kWh – έως και 800 km στην έκδοση με πίσω κίνηση. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή ναυαρχίδα της DENZA δεν κάνει συμβιβασμούς στις επιδόσεις: η έκδοση με τρεις ηλεκτροκινητήρες αποδίδει πάνω από 960 ίππους, εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0–100 km/h σε λιγότερο από τρία δευτερόλεπτα.

Στο εσωτερικό, το Z9GT θα είναι το πρώτο όχημα στην Ευρώπη που θα προσφέρει μια εμπειρία ψυχαγωγίας εμπνευσμένη από αίθουσα όπερας, χάρη στη συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία ήχου Devialet. Το σύστημα χρησιμοποιεί ειδικά σχεδιασμένη διάταξη ηχείων σε συνδυασμό με την τεχνολογία Dolby Atmos, τοποθετώντας τον ήχο με ακρίβεια σε όλη την καμπίνα και προσφέροντας υψηλό επίπεδο πιστότητας, καθαρότητας και διαχωρισμού. Η εμπειρία αυτή μετατρέπει το Z9GT σε έναν προηγμένο χώρο ψυχαγωγίας, φέρνοντας τους επιβάτες πιο κοντά στο περιεχόμενο που απολαμβάνουν.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, δήλωσε:

«Η εισαγωγή του DENZA Z9GT στην Ευρώπη αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη μάρκα μας. Το Z9GT εκφράζει το πνεύμα της DENZA, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία, εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και μία ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης.» Και συνέχισε:

«Αποτελεί το ιδανικό μοντέλο για να παρουσιάσουμε την αρχή “Ready in 5, Full in 9, Cold Add 3”, καθώς ξεκινάμε την ανάπτυξη της τεχνολογίας FLASH Charging στην Ευρώπη. Η δυνατότητα προσθήκης εκατοντάδων χιλιομέτρων αυτονομίας μέσα σε λίγα λεπτά, ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες, αντικατοπτρίζει το όραμά μας για τη DENZA: τεχνολογία, επιδόσεις και σχεδιασμός που διαμορφώνουν το μέλλον της premium κινητικότητας.»

Χιλιάδες σταθμοί FLASH Charging έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Κίνα και η BYD έχει δεσμευτεί για την παγκόσμια ανάπτυξη του δικτύου, η οποία θα περιλαμβάνει και την εγκατάσταση FLASH Chargers στην Ευρώπη.

Λίγη υπομονή και θα διαπιστώσουμε ακόμη μια φορά πόσο μπροστα στην τεχνολογία βρίσκονται οι Κινέζοι.