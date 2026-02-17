Είναι διαφορετικά να κινείσαι σε ένα δρόμο με χαμηλό φωτισμό και με φώτα παλιάς τεχνολογίας, και διαφορετικό να έχεις φώτα Matrix LED, που κάνουν τη νύχτα μέρα. Παλιότερα, οι οδηγοί δεν έδιναν σημασία στο φωτισμό. Σήμερα όμως οι ανάγκες είναι τέτοιες, που ο καλός φωτισμός είναι απαραίτητος για πιο ασφαλείς και ξεκούραστες μετακινήσεις.

Όπως αποκαλύπτει σχετική έρευνα που διεξήγαγε η Ford, η οδήγηση σε αυτές τις συνθήκες, εξακολουθεί να αποτελεί μία σημαντική πρόκληση για χιλιάδες οδηγούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο η Ford συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόμα συστήματα φωτισμού, προσφέροντας τις πιο προηγμένες και εύκολες στη χρήση λύσεις στα οχήματά της που βελτιώνουν την ορατότητα, την άνεση και κατ’ επέκταση την ασφάλεια κατά την οδήγηση, μετά το ηλιοβασίλεμα.

Οι Matrix LED προβολείς της Ford αποτελούν σήμερα μία από τις πιο προηγμένες τεχνολογίες του είδους στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ενσωματώνοντας ένα μεγάλο αριθμό micro-LED φώτων που ελέγχονται ξεχωριστά, οι καινοτόμοι Matrix LED προβολείς της εταιρείας προσφέρουν τη δυνατότητα για μεμονωμένο έλεγχο των επιμέρους μονάδων τους, επιτρέποντας τη ρύθμιση της δέσμης φωτός αυτόματα, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο δρόμο, τον καιρό και την παρουσία άλλων χρηστών. Το αποτέλεσμα; Μέγιστη φωτεινότητα και ασφάλεια σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Μία από τις λειτουργίες των Matrix LED φώτων που διαθέτει σήμερα η Ford, είναι η Glare-Free High Beam, η οποία εντοπίζει την παρουσία αντίθετα διερχόμενων οχημάτων. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα απενεργοποιεί αυτόματα επιλεγμένα micro-LED, τα οποία διαφορετικά θα τύφλωναν τους οδηγούς. Με αυτόν τον τρόπο, οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιούν την μεγάλη σκάλα φώτων του αγαπημένου τους Ford, πολύ πιο συχνά και με μεγαλύτερη ασφάλεια, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τους απέναντι.

Τα σύγχρονα συστήματα φωτισμού, προσφέρουν τεχνολογίες που ενισχύουν την ασφάλεια και την άνεση. Είναι σημαντικό για έναν οδηγό να μπορεί, χωρίς να κάνει καμιά κίνηση, να βλέπει σωστά στο δρόμο. Οι Matrix LED προβολείς, προσαρμόζουν τη δέσμη φωτισμού σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με τις συνθήκες, με λειτουργίες όπως Glare‑Free High Beam, Predictive Dynamic Bending Light, Sign‑Based Light και Bad Weather Light.

Τα Matrix LED φώτα της Ford περιλαμβάνουν τη λειτουργία Predictive Dynamic Bending Light, ένα σύστημα που λαμβάνει υπόψη δεδομένα από το σύστημα πλοήγησης του οχήματος, τη γωνία του τιμονιού, καθώς και πληροφορίες από μια κάμερα που είναι στραμμένη προς τα εμπρός για να ρυθμίζει τη δέσμη των φώτων, ώστε να βελτιώνεται η ορατότητα στις στροφές – ακριβώς όπως θα έκανε κάποιος στρέφοντας έναν φακό προς το σημείο, στο οποίο κατευθύνεται. Οι προηγμένοι αυτοί προβολείς διαθέτουν μια λειτουργία φωτισμού η οποία βασίζεται στη σήμανση του δρόμου. Αυτή ανιχνεύει τα σήματα οδικής κυκλοφορίας, προσαρμόζοντας στις διασταυρώσεις το μοτίβο της δέσμης, για να φωτίζει καλύτερα τους ποδηλάτες και τους πεζούς.

Ταυτόχρονα, χάρη στη λειτουργία Bad Weather Light, το μοτίβο φωτισμού των Matrix LED φώτων, προσαρμόζεται όταν ενεργοποιούνται οι καθαριστήρες του οχήματος, για μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση, σε κακές καιρικές συνθήκες.

Οι λειτουργίες αυτές που κάνουν τη νύχτα μέρα, είναι διαθέσιμες σε μοντέλα όπως τα Puma, Puma Gen‑E, Kuga, Explorer, Capri και Mustang Mach-E. Λειτουργούν άψογα, ακόμη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες ή σε περιβάλλοντα με χαμηλό φωτισμό.