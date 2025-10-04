Το τριήμερο event «Formula Student Festival» έγινε στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς και της Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) , με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Δήμου Γλυφάδας

Ο θεσμός ξεκίνησε το 2021. Από τότε μέχρι και σήμερα αναδεικνύει τις προσπάθειες των πανεπιστημιακών ομάδων των πολυτεχνικών σχολών της Ελλάδας που αφιερώνουν ατέλειωτες για να εφαρμόσουν τις πρωτοποριακές ιδέες τους στον τομέα της αυτοκίνησης.

Την πρώτη ημέρα έγιναν δύο συζητήσεις. Την πρώτη συντόνισε ο κ. Νίκος Λουπάκης, δημοσιογράφος και σύμβουλος έκδοσης του Car and Driver, με θέμα «Ανακαλύπτοντας την Αυτοκίνηση του Αύριο» και ομιλητές την κ. Τζίνα Ρουμπάκου, Corporate Communications Manager της Toyota Hellas, τον κ. Ηλία Τσούνη, Head of PR στην Kosmocar, καθώς και τον κ. Τάσο Δαμήλο, Executive Director FMS, E2 Mobility, όπου συζητήθηκε αρκετά το ζήτημα των νέων μορφών ενέργειας αλλά και χρήσης των οχημάτων στο άμεσο μέλλον. Μάλιστα, ο κ. Δαμήλος προχώρησε και στην αποκάλυψη πως στη χώρα μας θα υφίσταται τρεις γραμμές συναρμολόγησης αυτοκινήτων το 2026. Στη δεύτερη ενότητα με θέμα «Πηγές Ενέργειας, Ανάπτυξη και Υποδομές» και συντονιστή τον διευθυντή σύνταξης του Car and Driver, κ. Βαγγέλη Πετράκη, συμμετείχαν οι κ.κ. Γιώργος Δήμας, Product Manager Συστημάτων Αποθήκευσης της Sungrow, Νικόλαος Γούτας, HR Director της ΕΛΤΡΑΚ, και Κλαίρη Χατζηγιάννη, Customer Communications Manager της Toyota Ελλάς.

Το Σάββατο ήταν και η πιο «γεμάτη» μέρα. Στην πρώτη ενότητα της μέρας, με θέμα «Κινητικότητα, τεχνολογία και προοπτικές», ομιλητές ήταν ο κ. Χάρης Κουνενής, Senior Development Aerodynamicist στη Sauber Motorsport, καθώς κι ο κ. Βαγγέλης Αρβανιτάκης, Principal Aerodynamicist στη Sauber Motorsport, που μίλησαν στους φοιτητές-μέλη των ομάδων για τις προοπτικές εργασίας στο εξωτερικό και το τι χρειάζεται να βρεθούν στο κορυφαίο επίπεδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Από τον χώρο της αυτοκίνησης, παρευρέθηκε ο κ. Δημήτρης Σταθόπουλος, Service Engineering, Operations/Training στη Ford Motor Ελλάς, και ο κ. Νίκος Μαρτίνος, ηλεκτρολόγος-μηχανικός και υπεύθυνος στόλου επιβατικών οχημάτων στη BYD. Τον συντονισμό της συζήτησης έκανε ο δημοσιογράφος κ. Πέτρος Πιτσίνης.

Η δεύτερη ενότητα είχε θέμα «Κινητικότητα και Οδική Ασφάλεια», με συντονιστή τον κ. Ηλία Καφάογλου, δημοσιογράφο και υπεύθυνο για την επιμέλεια της ύλης του Car and Driver, και ομιλητές την κ. Αλεξία-Σοφία Παπαζαφειροπούλου, Δρ. Ιστορίας της Τεχνολογίας στο ΕΜΠ, τον κ. Παναγιώτη Πιτσιλό, πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αστικής Ποδηλασίας, τον κ. Σωτήρη Γιαννόπουλο από το My Grand Road, και τον κ. Παναγιώτη Κλαδογένη, μέλος του ερευνητικού εργαστηρίου CONSERT του ΠΑ.Δ.Α.παρουσιάζοντας το το DriveSafe Jr

Το απόγευμα πραγματοποίησαν ομιλίες οι εκπρόσωποι των πολυτεχνικών σχολών παρουσιάζοντας τις ομάδες τους, ενώ έγινε κι η επίδειξη των μονοθεσίων των ομάδων στο παραλιακό μέτωπο στη Μαρίνα Γλυφάδας, όπου μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν τα περάσματα των αγωνιστικών, με τον ήχο και την ταχύτητα να συναρπάζουν.

Το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε την Κυριακή με τα συμπεράσματα και την απονομή αναμνηστικών πλακετών στις ομάδες που συμμετείχαν καθώς και πιστοποιητικά παρακολούθησης. Με την στήριξη της πολιτείας, θεσμικών φορέων και των μεγαλύτερων εταιρειών ανά κλάδο να εμπιστεύονται το θεσμό και το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου στο κόσμο, οι φοιτητικές ομάδες με τους διοργανωτές ανανέωσαν το «ραντεβού» τους για το festival το 2026 και συνεχίζουν τις δράσεις τους ως Formula Student Greece.

Σημαντικές ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έκανε ο υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης, που τόνισε ότι «η κυβέρνηση είναι παρούσα, στηρίζουμε το θεσμό και θέλουμε αυτές τις δράσεις να εντάξουμε στα έργα της τοπικής αυτοδιοίκησης, με εργασίες άνω των 6,5 δισ. ευρώ στο οδικό δίκτυο».

Στο τριήμερο event, που κάλυψε ζωντανά το κανάλι του Car and Driver στο YouTube, παραβρέθηκαν θεσμικοί φορείς, υπουργοί, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, περιφερειάρχες, εκπρόσωποι του ΣΕΑΑ και φυσικά ο Δήμαρχος Γλυφάδας κος Γιώργος Παπανικολάου.

Υποστηρικτές των προσπαθειών των φοιτητών ήταν οι: Shell – Coral Gas, MG – Όμιλος Συγγελίδη, PEMA Corporation. , Sungrow, ELTRAK A.E., Vodafone, Coca Cola – 3 Έψιλον, ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, PIZZA FAN, Pretzel Hellas και KAWACOM A.E..

Το «παρών» έδωσαν οι UoP Racing Team, Prom Racing Navios, Prom Racing Alumni Team, Aristotle Racing Team, FS TUC Racing Team και Minautor, ενώ αισθητή ήταν κι η παρουσία φοιτητών από άλλες πανεπιστημιακές ομάδες, όπως η Pelops Racing Team του Παν. Πελοποννήσου, καθώς και η Poseidon Racing Team του Παν. Δυτικής Αττικής.