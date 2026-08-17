Ποιος είναι ο απόλυτος εφιάλτης για τους μηχανικούς που προσπαθούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων; Είναι η αυτονομία.

Για τα ηλεκτρικά οχήματα, η συνεχής κίνηση σε υψηλές ταχύτητες και η χαμηλή στάθμη της μπαταρίας αποτελούν συνήθως τον απόλυτο «εφιάλτη» για την αυτονομία.

Η GAC Tech, ωστόσο, αποφάσισε να μετατρέψει αυτή τη συνθήκη σε μια εντυπωσιακή επίδειξη τεχνολογικής υπεροχής. Σε μια ακραία δοκιμασία αντοχής, το HYPTEC S600 κλήθηκε να φέρει εις πέρας μια σχεδόν ακατόρθωτη αποστολή. Να κινηθεί στο όριο για δύο ολόκληρες ώρες, διατηρώντας μέση ταχύτητα 165 km/h και διανύοντας συνολικά 341,7 απαιτητικά χιλιόμετρα.

Όμως το πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι μηχανικοί επέλεξαν να ξεκινήσουν αυτό το παράτολμο σχέδιο με την μπαταρία σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο φόρτισης, θέλοντας να αποδείξουν ότι οι επιδόσεις δεν χρειάζεται να θυσιάζονται όταν το ρεύμα λιγοστεύει.

Ας δούμε αναλυτικά πως ξεκίνησαν το σχέδιο αυτό και ποια ήταν τα αποτελέσματα.

Η απαιτητική δοκιμή διάρκειας 2 ωρών και 4 λεπτών ανέδειξε τη σταθερή απόδοση της τεχνολογίας επέκτασης αυτονομίας της GAC, με την μπαταρία να ξεκινά στο 10% και να ολοκληρώνει τη διαδρομή στο 12%.

Η υψηλή απόδοση αποκτά πραγματική αξία όταν συνοδεύεται από διάρκεια, σταθερότητα και αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας.

Με αυτό το σκεπτικό, η GAC υπέβαλε το HYPTEC S600, ηλεκτρικό όχημα με σύστημα επέκτασης αυτονομίας (Extended-Range Electric Vehicle, EREV) σε μια εξαιρετικά απαιτητική δοκιμή παρατεταμένης υψηλής ταχύτητας.

Η αποστολή είχε δύο ξεκάθαρους στόχους: ταχύτητα τουλάχιστον 165 km/h και συνεχής κίνηση για περισσότερες από δύο ώρες, με την μπαταρία ήδη σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο φόρτισης.

Η πρόκληση ξεκίνησε στο 10%

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Chongqing Western Automotive Proving Ground, σε κλειστή πίστα υψηλών ταχυτήτων μήκους 5,4 χιλιομέτρων, με κεκλιμένες στροφές έως 45 μοίρες.

Στην εκκίνηση, η μπαταρία βρισκόταν στο 10%, με ένδειξη ηλεκτρικής αυτονομίας 21 χιλιομέτρων. Επιλέχθηκε το πρόγραμμα οδήγησης Sport, ενώ ο κλιματισμός παρέμεινε ενεργός στους 24°C, με τον ανεμιστήρα στη δεύτερη βαθμίδα.

Το HYPTEC S600 ανέπτυξε άμεσα υψηλή ταχύτητα και έφτασε στιγμιαία τα 193 km/h. Η πραγματική πρόκληση μόλις άρχιζε: η επίδοση έπρεπε να διατηρηθεί για περισσότερο από δύο ώρες.

Καθώς το χρονόμετρο πλησίαζε στην πρώτη ώρα, το όχημα συνέχιζε να κινείται με ταχύτητα άνω των 165 km/h. Η μπαταρία υποχώρησε προσωρινά στο 9%, με ηλεκτρική αυτονομία 19 χιλιομέτρων, και στη συνέχεια άρχισε να ανακτά σταδιακά ενέργεια.

Συνεχής παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος 85 kW

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της δοκιμής είχε το σύστημα επέκτασης αυτονομίας της GAC.

Η μονάδα παρήγαγε συνεχώς ηλεκτρική ισχύ 85 kW, διατηρώντας τις στροφές λειτουργίας της μεταξύ 4.300 και 4.800 rpm. Η καταγεγραμμένη απόδοση μετατροπής καυσίμου σε ηλεκτρική ενέργεια έφτασε τις 3,73 kWh ανά λίτρο.

Η σταθερή παραγωγή ενέργειας υποστήριξε το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειας, ενώ το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας σταθεροποιήθηκε και άρχισε να ενισχύεται.

Παράλληλα, η αερανάρτηση διπλού θαλάμου, το σύστημα SDC και το σύστημα διεύθυνσης Eagle Claw συνέβαλαν στη σταθερή και ελεγχόμενη συμπεριφορά του HYPTEC S600 στις κεκλιμένες καμπές της πίστας.

Το χρονόμετρο συνέχιζε να μετρά. Η ταχύτητα παρέμενε στα 165 km/h. Και η μπαταρία, αντί να εξαντλείται, έδειχνε πλέον σημάδια ανάκαμψης.

341,7 χιλιόμετρα σε 2 ώρες και 4 λεπτά

Το HYPTEC S600 ολοκλήρωσε την πρόκληση έπειτα από 2 ώρες και 4 λεπτά συνεχούς οδήγησης.

Στο διάστημα αυτό κάλυψε συνολικά 341,7 χιλιόμετρα, καταγράφοντας μέση ταχύτητα 165 km/h.

Ο υπολογιστής διαδρομής κατέγραψε μέση κατανάλωση καυσίμου 15,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 0,2 kWh ανά 100 χιλιόμετρα. Οι τιμές αποτυπώνουν το εξαιρετικά υψηλό ενεργειακό φορτίο μιας δοκιμής που πραγματοποιήθηκε με παρατεταμένη υψηλή ταχύτητα, σε κεκλιμένη πίστα και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ωρών.

Το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο εμφανίστηκε στην ολοκλήρωση της διαδρομής.

Έπειτα από 341,7 χιλιόμετρα υψηλής ταχύτητας, η ένδειξη της μπαταρίας είχε φτάσει στο 12%, με διαθέσιμη ηλεκτρική αυτονομία 25 χιλιομέτρων — δύο ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το επίπεδο εκκίνησης.

Το HYPTEC S600 είχε διατηρήσει μέση ταχύτητα 165 km/h για περισσότερο από δύο ώρες και, ταυτόχρονα, είχε ενισχύσει το ενεργειακό απόθεμα της μπαταρίας του.

Νέο σημείο αναφοράς για την τεχνολογία EREV

Η επίδοση αναδεικνύει την ικανότητα του συστήματος επέκτασης αυτονομίας να παράγει ηλεκτρική ενέργεια με σταθερό και αποδοτικό ρυθμό, ακόμη και όταν το όχημα λειτουργεί υπό παρατεταμένο υψηλό φορτίο.

Στα οχήματα EREV, η κίνηση πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρικού συστήματος, ενώ η μονάδα επέκτασης αυτονομίας παράγει την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια. Η αποτελεσματικότητα της αρχιτεκτονικής εξαρτάται από την ισορροπία ανάμεσα στην ενέργεια που καταναλώνει το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και στην ενέργεια που μπορεί να παράγει συνεχώς η μονάδα.

Στη δοκιμή του HYPTEC S600, αυτή η ισορροπία διατηρήθηκε ακόμη και σε ένα από τα απαιτητικότερα δυνατά σενάρια: χαμηλή αρχική φόρτιση, συνεχής υψηλή ταχύτητα, διάρκεια άνω των δύο ωρών και αυξημένα δυναμικά φορτία από τις κεκλιμένες στροφές της πίστας.

Η GAC θέτει έτσι ένα νέο σημείο αναφοράς για την απόδοση των ηλεκτρικών οχημάτων με επέκταση αυτονομίας σε συνθήκες χαμηλής φόρτισης και παρατεταμένης υψηλής ταχύτητας.

Η αξία της δοκιμής βρίσκεται στη συντονισμένη λειτουργία όλων των κρίσιμων συστημάτων: παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας, τροφοδοσία του ηλεκτροκινητήρα, έλεγχος της μπαταρίας, θερμική διαχείριση, ανάρτηση και δυναμική σταθερότητα.

Η τεχνολογική εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης περνά πλέον σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Μαζί με την αυτονομία και την ισχύ, στο επίκεντρο έρχονται η διάρκεια, η συνέπεια και η δυνατότητα του οχήματος να προσφέρει σταθερή απόδοση ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Η τεχνολογία GAC στους ελληνικούς δρόμους

Η τεχνολογική δυναμική της GAC έχει ήδη αποκτήσει παρουσία στην Ελλάδα μέσω της AION, της αμιγώς ηλεκτρικής μάρκας του Ομίλου.

Το AION V, το ηλεκτρικό C-SUV των 204 PS, συνδυάζει μπαταρία 75,26 kWh, αυτονομία έως 510 km WLTP και ταχεία φόρτιση από 30% σε 80% σε περίπου 18 λεπτά, ενώ έχει αποσπάσει την κορυφαία αξιολόγηση των πέντε αστέρων από τον Euro NCAP.

Δίπλα του, το νέο AION UT εκφράζει τη compact, νεανική και αστική πλευρά της μάρκας, με ισχύ 204 PS, αυτονομία έως 430 km WLTP και σχεδίαση που εξελίχθηκε στο GAC Milan Advanced Design Center.

Μέσα από τα AION V και AION UT, η διεθνής τεχνογνωσία, η ερευνητική δύναμη και η διαρκής επένδυση της GAC στην ηλεκτροκίνηση μεταφράζονται ήδη σε σύγχρονες προτάσεις για τον Έλληνα οδηγό.