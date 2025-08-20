Προφανώς πολλά από αυτά που θα διαβάσετε παρακάτω να σας φανούν ακαταλαβίστικα. Και δικαιολογημένα αφού θα έλεγα ότι στην Κορέα οι ερευνητές βρίσκονται σε άλλη διάσταση πραγμάτων. Μια διάσταση που όμως τροφοδοτούν με πληροφορίες τους Κορεάτες οι οποίοι συμμετέχουν στους ανοιχτούς ερευνητικούς κόμβους. Και είναι σημαντική αυτή η συμμετοχή τους γιατί έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορούν να παίρνουν μέρος στο σχεδιασμό εμπειριών της μελλοντικής κινητικότητας.

Βλέπετε σε κάποιες χώρες υπάρχει σεβασμός στη λέξη «έρευνα». Σε κάποιες άλλες οι κυβερνήσεις γυρίζουν την πλάτη. Και ενδεχομένως αυτά που θα διαβάσετε παρακάτω θα σας είναι εντελώς άγνωστα αλλά θα πρέπει να σας προβληματίσουν αφού δεν χρειάζεται και πολύ για να καταλάβετε πόσο πίσω είμαστε.

Το Hyundai Motor Group εγκαινίασε το ‘UX Studio Seoul’ στην Gangnam – μια εμβληματική περιοχή της Σεούλ που αποτελεί και κόμβο tech startup επιχειρήσεων. Το νέο κέντρο συμμετοχικής έρευνας έχει σχεδιαστεί για να δημιουργήσει νέες εμπειρίες κινητικότητας σε συνεργασία με τους χρήστες, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στο συνεχές ταξίδι καινοτομίας του Hyundai Motor Group.

Το UX Studio Seoul είναι μια από τις πρώτες ανοιχτές ερευνητικές πλατφόρμες στην αυτοκινητοβιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου οι πελάτες μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη εμπειριών κινητικότητας (UX) και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στα UX concepts.

Οι πελάτες μπορούν ελεύθερα να εξερευνήσουν διάφορα μελλοντικά περιβάλλοντα κινητικότητας, να συμμετάσχουν σε πρωτοποριακές έρευνες και να βιώσουν από πρώτο χέρι πώς τα σχόλια των πελατών επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά των οχημάτων και την ανάπτυξή τους.

Η κα Hyolin Kim, Vice President and Head of the Feature Strategy Group του Hyundai Motor Group δήλωσε σχετικά:

«Το όραμά μας για το καλύτερο UX ξεπερνά την προώθηση μιας πραγματικά εμπνευσμένης εμπειρίας κινητικότητας. Στην καρδιά αυτού του οράματος βρίσκεται η φωνή των πελατών μας. Το UX Studio Seoul δεν αφορά στην παροχή μιας μονόδρομης εμπειρίας – είναι ένας κόμβος αλληλεπίδρασης όπου οι γνώσεις των πελατών ενσωματώνονται άμεσα στην πραγματική διαδικασία ανάπτυξης των οχημάτων».

Η δημιουργία του UX Studio Seoul αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του Hyundai Motor Group να φέρει επανάσταση στις εμπειρίες των χρηστών εν μέσω μιας αλλαγής που καθοδηγείται από την ηλεκτροκίνηση και την αυτόνομη οδήγηση. Το στούντιο παρουσιάζει την ικανότητα του Ομίλου να προσφέρει διαφοροποιημένη αξία σε όλες τις πτυχές της κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης οδήγησης, των συστημάτων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (infotainment) και των χαρακτηριστικών άνεσης και ευκολίας, διασφαλίζοντας ότι κάθε σημείο επαφής βελτιώνει ακόμη περισσότερο την εμπειρία κινητικότητας των πελατών.

Στον πρώτο όροφο του UX Studio Seoul βρίσκεται το «Open Lab», ένας διαδραστικός χώρος χωρισμένος σε τρεις ξεχωριστές περιοχές: UX Test Zone, SDV Zone, και UX Archive Zone. Κάθε περιοχή έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να παρέχει στους επισκέπτες μοναδικές ευκαιρίες να εξερευνήσουν τις τεχνολογίες αιχμής και τις ερευνητικές διαδικασίες που καθορίζουν την προσέγγιση του Ομίλου στην UX κινητικότητα.

* Η UX Test Zone προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να κατανοήσουν τη διαδικασία έρευνας UX μέσω τριών ενοτήτων: UX Insight, UX Concept και UX Validation.

* Η ενότητα UX Insight εισάγει τη συνολική διαδικασία έρευνας της εμπειρίας χρήστη UX μέσω μεγάλων οθονών. Οι επισκέπτες μπορούν να υποβάλουν τις ιδέες τους σχετικά με την εμπειρία κινητικότητας χρήστη UX.

* Η ενότητα UX Concept διαθέτει μια ξύλινη βάση μελέτης, επιτρέποντας στους επισκέπτες να εξερευνήσουν διάφορες έννοιες UX, όπως διατάξεις καθισμάτων, χαρακτηριστικά αποθήκευσης και κινούμενες κονσόλες. Οι συσκευές VR επιτρέπουν στους επισκέπτες να βιώσουν αυτές τις λειτουργίες σε ένα καθηλωτικό περιβάλλον.

* Η ενότητα UX Validation περιλαμβάνει ένα validation buck, ένα μοντέλο προσομοίωσης σε φυσικό μέγεθος της εσωτερικής δομής ενός οχήματος, όπου οι επισκέπτες μπορούν να αλληλεπιδράσουν με διάφορα συστήματα ως μέρος ενός εικονικού περιβάλλοντος οδήγησης που προβάλλεται σε πάνελ LED. Το σύστημα παρακολούθησης ματιών παρακολουθεί το βλέμμα του οδηγού, το οποίο στη συνέχεια αναλύεται για αξιολόγηση και επικύρωση των δοκιμών.

* Η SDV (Software-defined Vehicle) Zone αναδεικνύει την υπερσύγχρονη τεχνολογία υλικού και λογισμικού SDV του Hyundai Motor Group, χωρισμένη σε δύο ενότητες:

A. Η E&E Architecture περιλαμβάνει την ηλεκτρική και ηλεκτρονική (E&E) αρχιτεκτονική που παρουσιάστηκε στο συνέδριο προγραμματιστών «Pleos 25». Αυτή η αρχιτεκτονική μειώνει την πολυπλοκότητα του συστήματος ενοποιώντας τον υπολογιστή υψηλής απόδοσης (HPVC) και τους ελεγκτές ζώνης και επιτρέπει συνεχείς ενημερώσεις λογισμικού.

B. H SDV Testbed επιτρέπει στους επισκέπτες να αλληλεπιδρούν με το σύστημα infotainment επόμενης γενιάς του Ομίλου, Pleos Connect, που βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα Android Automotive OS (AAOS). Το Pleos Connect επιτρέπει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση του κινητού με το όχημα και ενσωματώνει τον φωνητικό βοηθό AI Gleo AI, επιτρέποντας τον προηγμένο φωνητικό έλεγχο των λειτουργιών infortaiment.

* Η UX Archive Zone καταγράφει το ταξίδι του Ομίλου στην εμπειρία του χρήστη UX (User Experience), διαθέτοντας εκθέσεις που αναδεικνύουν ορόσημα στην εξέλιξη της εμπειρίας χρήστη UX της μάρκας. Η πρώτη έκθεση, με θέμα την Οπτική Εμπειρία, παρουσιάζει τις εξελίξεις στην τεχνολογία απεικόνισης των πληροφοριών, όπως τα όργανα, τις κεντρικές κονσόλες, τις οθόνες στο παρμπρίζ (HUD) και τους ψηφιακούς πλευρικούς καθρέφτες.

Το «Advanced Research Lab» αποτελεί ένα ερευνητικό κέντρο UX που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του UX Studio Seoul που χωρίζεται σε τρεις περιοχές : UX Canvas, Feature Development Room και Simulation Room – Arc. Αυτές οι περιοχές έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν εις βάθος τις μελέτες και τις δοκιμές των πρωτοτύπων των ερευνητών UX και πελατών.

Η περιοχή UX Canvas είναι ένας πολυχρηστικός χώρος που μπορούν να πραγματοποιούνται εργαστήρια και σεμινάρια μεταξύ ερευνητών UX και πελατών.

Το Feature Development Room είναι ένα ειδικό ερευνητικό εργαστήριο για την ανάπτυξη συστημάτων UX concepts, όπως αυτόνομη οδήγηση UX, όχημα υψηλών επιδόσεων UX και HMI. Το εργαστήριο επιτρέπει έναν ευέλικτο επανασχεδιασμό του χώρου για γρήγορη προσαρμογή σε διάφορα UX concepts. Είναι προσβάσιμο μόνο σε ερευνητές UX του Hyundai Motor Group και επιλεγμένους συμμετέχοντες.

To Simulation Room – Arc επιτρέπει στους ερευνητές να επικυρώσουν τα UX concepts που έχουν αναπτυχθεί από το UX Canvas και το Feature Development Room, χρησιμοποιώντας ένα διαμορφωμένο δοκιμαστικό εργαλείο που μπορεί να προσαρμοστεί από συμπαγή sedan έως SUV πλήρους μεγέθους, προσομοιωτές κίνησης έξι αξόνων και μια μεγάλη καμπύλη οθόνη 191 μοιρών κατασκευασμένη από 730 μονάδες LED. Τα δεδομένα χρήστη και οδήγησης συλλέγονται μέσω της κάμερας και των αισθητήρων για μελλοντική έρευνα.

Ο Όμιλος Hyundai Motor λειτουργεί τα UX Studios σε πόλεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Σαγκάη, Φρανκφούρτη και Irvine, CA, ενσωματώνοντας τα σχόλια των χρηστών ανά περιοχή στην ανάπτυξη των UX concepts. Έχει σκοπό να ενσωματώσει τις επιθυμίες των χρηστών παγκοσμίως στο σχεδιασμό των οχημάτων του.