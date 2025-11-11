Η PEUGEOT συνεχίζει την εξερεύνηση νέων ομάδων κοινού, ενισχύοντας την παρουσία της στον κόσμο του gaming. Μέσα από έναν νέο διασκεδαστικό τρόπο μπορεί κανείς να ανακαλύψει σε προεπισκόπηση το νέο της concept car. Το αυτοκίνητο αυτό αποτυπώνει το όραμα της PEUGEOT για το μέλλον και θα παρουσιαστεί επίσημα, σήμερα (12 Νοεμβρίου), με μια ψηφιακή αποκάλυψη στο κανάλι YouTube της PEUGEOT. Μέρος της καινοτομίας πίσω από το ολοκαίνουργιο concept car της PEUGEOT, το PEUGEOT POLYGON, είναι και το μοναδικό περιβάλλον στο οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά.

Μετά την προεπισκόπηση του εξωτερικού σχεδιασμού του POLYGON πριν από μία εβδομάδα, η PEUGEOT ανακοινώνει την είσοδό της στο σύμπαν του Fortnite.

Σε συνεργασία με τη Gameloft, ηγέτη στην ανάπτυξη και διάθεση πολυπλατφορμικών videogames, η PEUGEOT προσφέρει σε όλους τους φίλους της μάρκας και στους gamers, την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα βασικά χαρακτηριστικά του PEUGEOT POLYGON CONCEPT.

Ανοίξτε το Fortnite και επιλέξτε την καρτέλα “Discover” από το κύριο μενού.

Εισαγάγετε τον κωδικό νησιού: [4592-5340-1652].

Το Fortnite αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά διαδικτυακά παιχνίδια.

Όπως το PEUGEOT POLYGON CONCEPT έτσι και το PEUGEOT Island στο Fortnite προσφέρει μια καθηλωτική και καινοτόμο εμπειρία, για τους φίλους της μάρκας και τους gamers.

Το PEUGEOT POLYGON παρουσιάζεται στο εντυπωσιακό νησί PEUGEOT POLYGON CITY.

Δημιουργημένο από τη Gameloft, σε στενή συνεργασία με την ομάδα σχεδιασμού της PEUGEOT, αυτό το νησί έχει το σχήμα του Hypersquare, παραπέμποντας στο επαναστατικό σύστημα διεύθυνσης της PEUGEOT, με τεχνολογία steer by wire, στοιχείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της οδηγικής απόλαυσης των μελλοντικών οχημάτων της μάρκας και φυσικά του ίδιου του POLYGON CONCEPT.

Ο παίκτης μεταφέρεται στο PEUGEOT POLYGON CITY, όπου αναγνωρίζει αμέσως το σχήμα του Hypersquare από ψηλά καθώς βυθίζεται στην εμπειρία.

Δημιουργήστε το δικό σας POLYGON CONCEPT εξατομικεύοντάς το με Tokens που κερδίζετε μέσα από mini-games διάσπαρτα στην πόλη.

Το concept αυτό φέρνει την έννοια της εξατομίκευσης σε νέο επίπεδο, επιτρέποντας στους παίκτες να προσαρμόσουν πλήθος στοιχείων, εσωτερικών και εξωτερικών, όπως το Hypersquare, τις ζάντες, το χρώμα αμαξώματος και την υπογραφή φωτισμού.

Ο Phil YORK, Διευθυντής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της PEUGEOT, δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τη Gameloft ζωντανεύοντας το PEUGEOT POLYGON CONCEPT σε αυτή τη συναρπαστική και αποκλειστική προεπισκόπηση. Με την είσοδό μας στο σύμπαν του Fortnite, δεν παρουσιάζουμε απλώς ένα πρωτότυπο αυτοκίνητο. Προσκαλούμε τους θαυμαστές και τους παίκτες να βιώσουν το όραμά μας για το μέλλον του Design και τις αμέτρητες δυνατότητες διαμόρφωσης που προσφέρει το PEUGEOT POLYGON CONCEPT. Ένα όχημα με πολλές όψεις. Είναι ένας τρόπος να επαναπροσδιορίσουμε την αυτοκινητική καινοτομία μέσα από την ψηφιακή εξερεύνηση».

Ο Jean-Baptiste GODINOT, Αντιπρόεδρος της Gameloft for Brands, πρόσθεσε:

«Η PEUGEOT POLYGON CITY εκπληρώνει όχι μόνο την αποστολή να “μεταφράσει” διαδραστικά τις βασικές αξίες της PEUGEOT σε μια από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες ψυχαγωγίας, αλλά και να δημιουργήσει ενθουσιασμό και σύνδεση με τις νεότερες γενιές. Πρόκειται για ένα από τα πιο ουσιαστικά έργα μας».

Περ. Χαλ