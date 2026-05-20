Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Αν πριν από δέκα χρόνια σας λέγαμε ότι ένα ελαστικό «επικοινωνεί» με τους κατασκευαστές του θα λέγατε ότι τρελαθήκαμε. Αν πάλι σας λέγαμε ότι ένα ελαστικό δεν είναι απλά ένα παθητικό εξάρτημα αλλά ένας ενεργός αισθητήρας τότε θα κουνούσατε το χέρι σας.

Έχετε απόλυτο δίκιο. Όμως η τεχνολογία κινείται με ταχύτατους ρυθμούς που αρκετές φορές δυσκολευόμαστε να την παρακολουθήσουμε.

Οι τεχνικοί της Pirelli που εξελίσσουν διαρκώς τα ελαστικά τους ώστε να γίνονται πιο ασφαλείς οι μετακινήσεις μας έκαναν το εξής.

Αρχικά επέλεξαν την Pagani Utopia Roadster, ένα πανάκριβο hypercar περιορισμένης παραγωγής ( σε όλο τον κόσμο κατασκευάστηκαν 130 αυτοκίνητα) με κινητήρα V12 twin-turbo 6.0-λίτρων που αποδίδει 864 ίππους.

Ξεκίνησαν ένα ταξίδι άνω των 1.500 χιλιομέτρων σε όλη την Ευρώπη. Το hypercar ήταν από το βασικό του εξοπλισμό με τεχνολογία Cyber Tyre. Η Pirelli, η Pagani Automobili και η Bosch Engineering ήταν απόλυτα συντονισμένες. Είναι εταιρίες που έχουν ενσωματώσει την τεχνολογία Pirelli Cyber Tyre με τα συστήματα δυναμικής του οχήματος.

Ένα ψηφιακό οικοσύστημα που έχει μετατρέψει τον ρόλο του ελαστικού από παθητικό εξάρτημα σε ενεργό αισθητήρα μπορεί να μεταδίδει δεδομένα σχετικά με τις συνθήκες του ελαστικού και του δρόμου, σε πραγματικό χρόνο.

Η συλλογή στοιχείων ξεκίνησε από τα πρώτα χιλιόμετρα. Το ιταλικό hypercar από την έδρα της Pagani Automobili στη Μόντενα, έφτασε στη Bosch Engineering κοντά στη Στουτγάρδη και συνέχισε προς τα κεντρικά γραφεία της Pirelli στο Μιλάνο.

Η Pagani Utopia Roadster, εξοπλισμένη με την τεχνολογία Cyber Tyre ως αρχικός εξοπλισμός, ξεκίνησε από την έδρα της Pagani Automobili στο San Cesario sul Panaro, βόρεια της Μπολόνια, όπου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε. Το ιταλικό hypercar ήταν το πρώτο μοντέλο που υιοθέτησε αυτό το σύστημα ενσωματωμένο με τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαχειρίζονται τη δυναμική του οχήματος.

Η επικοινωνία μεταξύ των ελαστικών και συστημάτων όπως ABS, ESP και traction control κατέστη δυνατή μέσω της συνεργασίας με τη Bosch, και συγκεκριμένα με τη Bosch Engineering, που αποτέλεσε τη δεύτερη στάση του ταξιδιού, στο Abstatt, βόρεια της Στουτγάρδης. Τέλος, το ταξίδι ολοκληρώθηκε στην Ιταλία, στο Μιλάνο, έδρα της Pirelli, όπου η τεχνολογία σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε.

Την παρουσίαση του συστήματος Cyber Tyre στα διάφορα στάδια του ταξιδιού έκαναν ο Horacio Pagani, ιδρυτής και κινητήριος δύναμη της Pagani Automobili, ο Dr. Johannes-Joerg Rueger, CEO της Bosch Engineering, ο Piero Misani, CTO της Pirelli, και ο Corrado Rocca, Head of the Pirelli Cyber Unit.

Ο Horacio Pagani, ιδρυτής Pagani Automobili είπε σχετικά: «Για περισσότερα από είκοσι χρόνια, η έρευνά μας καθοδηγείται από την αρχή του Λεονάρντο για την Τέχνη και την Επιστήμη: ένα hypercar δεν πρέπει να είναι μόνο γρήγορο, αλλά και έργο τέχνης ικανό να εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια σε όποιον το οδηγεί. Με το Pirelli Cyber Tyre, το ελαστικό αποκτά την ευαισθησία ενός ανθρώπινου χεριού, “αισθάνεται” την άσφαλτο και επικοινωνεί με την ηλεκτρονική «καρδιά» της Pagani Utopia Roadster για να μετατρέψει κάθε μέτρο σε μια στιγμή απόλυτου ελέγχου. Για εμάς, η Pirelli είναι συνεργάτης, φίλος, που μοιράζεται την ίδια εμμονή με την ασφάλεια· μαζί δώσαμε φωνή στο σημείο επαφής μεταξύ ονείρου και δρόμου.»

Δηλώσεις έκανε και ο Johannes-Joerg Rueger, CEO της Bosch Engineering: «Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με έναν καινοτόμο όπως η Pirelli, συνδυάζοντας την πρωτοποριακή τεχνολογία Cyber Tyre με τη βαθιά τεχνογνωσία μας στη δυναμική οχημάτων. Αυτή η συνεργασία απελευθερώνει το πλήρες δυναμικό των “έξυπνων” ελαστικών και, βλέποντάς το να υλοποιείται σε ένα αυτοκινητιστικό αριστούργημα όπως η Pagani Utopia Roadster, θέτουμε νέα πρότυπα για επιδόσεις, ασφάλεια και απαράμιλλη οδηγική εμπειρία.»

Piero Misani, Chief Technical Officer της Pirelli: «Αυτό το ταξίδι της τεχνολογίας Cyber Tyre αποτελεί την απτή υλοποίηση ενός οράματος που γεννήθηκε πριν από περισσότερα από είκοσι χρόνια: ότι το ελαστικό θα μπορούσε να εξελιχθεί από παθητικό στοιχείο σε ενεργό αισθητήρα, ικανό να παράγει δεδομένα και όχι απλώς να μεταδίδει δυνάμεις. Μαζί με συνεργάτες όπως η Pagani Automobili και η Bosch, εγκαινιάζουμε μια νέα εποχή ψηφιακής ασφάλειας και απόδοσης, αποδεικνύοντας ότι αυτή η πρωτοποριακή ιδέα ήταν σωστή. »

Ποιες θα είναι οι επόμενες εξελίξεις της Pirelli

Αφού υιοθετήθηκε αρχικά από την Pagani Utopia Roadster, η τεχνολογία Cyber Tyre εφαρμόζεται πλέον και σε άλλα μοντέλα οχημάτων, τόσο στην premium όσο και στην prestige κατηγορία της αυτοκινητοβιομηχανίας. Στόχος είναι η ευρεία υιοθέτησή της σε μεγάλο εύρος οχημάτων, ώστε να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της στην ασφάλεια. Ταυτόχρονα, η ενσωμάτωση επιπλέον αισθητήρων μέσω της τεχνολογίας sensor fusion ανοίγει τον δρόμο για την εξέλιξη προς την αυτόνομη οδήγηση και τα συστήματα ADAS.

Τα συνδεδεμένα οχήματα ανοίγουν επίσης τον δρόμο για αλληλεπίδραση με τις υποδομές. Έτσι τα οχήματα δεν θα είναι συνδεδεμένα μόνο μεταξύ τους, αλλά και με το περιβάλλον τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η Pirelli έχει προχωρήσει σε νέες συμφωνίες για την εφαρμογή του Cyber Tyre στην παρακολούθηση οδικών υποδομών, όπως ήδη συμβαίνει στο ιταλικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων.

Η τεχνολογία της Pirelli μπορεί να προσφέρει τόσο βελτιωμένες λειτουργίες ασφάλειας και απόδοσης για τα μεμονωμένα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με το σύστημα, όσο και δυνατότητες παρακολούθησης του οδικού δικτύου, επιτρέποντας λύσεις προγνωστικής συντήρησης που βελτιώνουν αποτελεσματικά την οδική ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, η Pirelli απέκτησε πρόσφατα το 30% της Univrses, μιας σουηδικής εταιρείας computer vision, ικανής να «διαβάζει» το οδόστρωμα και την κατακόρυφη σήμανση μέσω καμερών και αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης.

Η τεχνολογία Cyber Tyre συνεχίζει, επομένως, να επεκτείνεται τόσο ως προς τις λειτουργίες της όσο και ως προς την υιοθέτησή της. Πρόσφατα, η Pirelli ανακοίνωσε ότι η παραγωγή του συστήματος θα ξεκινήσει σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες , στο εργοστάσιό της στη Τζόρτζια. Η μονάδα αυτή, ήδη αφιερωμένη στην παραγωγή υψηλής αξίας και motorsport προϊόντων, θα φιλοξενεί πλέον και την αιχμή της τεχνολογίας της Pirelli, που εκπροσωπείται από το σύστημα Cyber Tyre.

Ο Corrado Rocca, Head of Pirelli Cyber έδωσε και άλλες λεπτομέρειες :

«Η ενσωμάτωση του Cyber Tyre στην Utopia Roadster και η ενεργοποίηση λειτουργιών που αναπτύχθηκαν μαζί με τη Bosch επιβεβαιώνουν την τεχνική ωριμότητα της λύσης μας. Παρέχουμε παραμέτρους που βασίζονται στα πραγματικά χαρακτηριστικά του ελαστικού που είναι τοποθετημένο στο όχημα, επιτρέποντας στα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος να λειτουργούν με μεγαλύτερη ακρίβεια, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια και τις επιδόσεις.»