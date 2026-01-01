Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Για πετύχει το στόχο της η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία και να κάνει ένα νέο ρεκόρ αυτονομίας έπρεπε αρχικά να σχεδιάσει ένα αυτοκίνητο κατάλληλο για αυτην την προσπάθεια. Η μία και μοναδική αρχή που καθοδήγησε τον σχεδιασμό και την εξέλιξη του Filante Record 2025 ήταν η μέγιστη αποδοτικότητα με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Ποιος ήταν ο στόχος; Στις αρχές του 2025 αποφάσισαν να πετύχουν αυτό που έβαλαν στο μυαλό τους αλλά με μια κοινή μπαταρία. Σχεδίασαν ένα ηλεκτρικό όχημα ικανό και του τοποθέτησαν μια μπαταρία ίδιου μεγέθους με του Scenic. Έτσι ξεκίνησε η προσπάθεια. Και ο στόχος ήταν το ηλεκτρικό πρωτότυπο Filante να διανύσει χωρίς επαναφόρτιση πάνω από 1.000 km, σε ρεαλιστικές ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου.

Η πρώτη απόπειρα τον Οκτώβριο του 2025 ακυρώθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η επιτυχία ήρθε τελικά στις 18 Δεκεμβρίου, στην πίστα δοκιμών UTAC στο Μαρόκο.

Ο στόχος δεν ήταν απλώς η μέγιστη απόσταση. Αν αυτός ήταν ο σκοπός, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερη μπαταρία ή εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες. Αντίθετα, η Renault επέλεξε έναν κανονικό συσσωρευτή 87 kWh, θέτοντας ως πρόκληση μια μέση ταχύτητα άνω των 110 km/h, με στόχο τα 1.000 km σε λιγότερο από 10 ώρες, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών στάσεων και αλλαγής οδηγών.

Η επιτυχία απαίτησε τη μέγιστη αξιοποίηση κάθε «στοιχείου απόδοσης»: κορυφαία αεροδυναμική, ελάχιστο βάρος και απόλυτη βελτιστοποίηση υλικών.

Φόρος τιμής στην αεροπορική κληρονομιά της Renault

Το όχημα που σχεδιάστηκε για να καταρρίψει το ρεκόρ έπρεπε να είναι ταυτόχρονα εμβληματικό και απολύτως προσηλωμένο στο στόχο του. Οι σχεδιαστές συνδύασαν την εντυπωσιακή αισθητική με το DNA της Renault, αντλώντας έμπνευση από ιστορικά μοντέλα της μάρκας που έχουν διακριθεί για την αποδοτικότητα, την ταχύτητα και την αντοχή τους, δημιουργώντας ένα αυτοκίνητο που γεφυρώνει το χθες με το αύριο.

Με το μοναδικό μπλε χρώμα του, το Renault Filante Record 2025 αποτίει φόρο τιμής, 100 χρόνια μετά, στο θρυλικό 40 CV του 1925 που κατέρριψε ρεκόρ, ενώ, παράλληλα, παραπέμπει και στο Étoile Filante, ενσωματώνοντας χαρακτηριστικά από τον κόσμο της αεροπλοΐας. Η προστατευτική «φούσκα» πάνω από το κόκπιτ θυμίζει μαχητικό αεροσκάφος, ενώ η θέση οδήγησης είναι εμπνευσμένη από τα μονοθέσια της Formula 1.

Sandeep Bhambra – Chief Designer Advanced Renault

«Ο υπέρτατος στόχος, από τα πρώτα σκίτσα έως την τελική δοκιμή στην πίστα, ήταν η απόλυτη αποδοτικότητα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό ενός αυτοκινήτου που καταρρίπτει ρεκόρ και αντικατοπτρίζει το πρωτοποριακό πνεύμα της Renault από το 1898. Όπως και τα 40 CV του 1925 και Étoile Filante του 1956, το Filante Record 2025 εξελίχθηκε για να γίνει το πρώτο αυτοκίνητο δρόμου που διανύει 1.000 χιλιόμετρα με ταχύτητα άνω των 100 km/h χωρίς επαναφόρτιση, με μπαταρία 87 kWh – ίδια με αυτή του Scenic E-Tech electric. Το επίτευγμα αυτό βασίστηκε σε μια εξαιρετικά αποδοτική αεροδυναμική, ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης, ελαφριά υλικά όπως ανθρακονήματα και τρισδιάστατα εκτυπωμένα εξαρτήματα αλουμινίου, καθώς και προηγμένες τεχνολογίες, όπως το steer-by-wire. Οι ομάδες ειδικών της Renault και των συνεργατών της, Michelin και Ligier, εργάστηκαν σε κάθε λεπτομέρεια για να αποδείξουν ότι τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν πλέον να καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις χωρίς επαναφόρτιση, ακόμη και σε σταθερά υψηλές ταχύτητες.»