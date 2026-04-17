Νέο μέτρο που προωθείται προβλέπει την υποχρεωτική τοποθέτηση συστήματος περιορισμού ταχύτητας σε οδηγούς που έχουν πιαστεί επανειλημμένα να παραβιάζουν τα όρια. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα «έξυπνο» σύστημα που ελέγχει την ταχύτητα του οχήματος και δεν επιτρέπει στον οδηγό να ξεπεράσει το επιτρεπόμενο όριο.

Η τεχνολογία αυτή, γνωστή ως Intelligent Speed Assistance (ISA), χρησιμοποιεί δεδομένα GPS και αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, ώστε να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το όριο ταχύτητας στον δρόμο που κινείται το όχημα.

Δεν πρόκειται απλώς για προειδοποίηση όμως, αλλά για ενεργό περιορισμό.

Σε περίπτωση που ο οδηγός προσπαθήσει να επιταχύνει πέρα από το όριο, το σύστημα επεμβαίνει και «κόβει» τη δύναμη, κρατώντας το αυτοκίνητο εντός των επιτρεπτών ορίων. Το μέτρο δεν αφορά όλους τους οδηγούς, αλλά συγκεκριμένα όσους έχουν επαναλαμβανόμενες παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, λειτουργώντας ουσιαστικά ως ένα επιπλέον στάδιο ποινής πριν από πιο αυστηρές κυρώσεις.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προωθείται στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιο συγκεκριμένα στην πολιτεία του Μέριλαντ, όπου εξετάζεται η εφαρμογή της σε οδηγούς με ιστορικό επικίνδυνης οδήγησης. Σύμφωνα με την πρόταση, οι παραβάτες θα υποχρεούνται να εγκαταστήσουν το σύστημα στο όχημά τους, με στόχο τη μείωση των τροχαίων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Το ερώτημα όμως παραμένει

Είναι αυτό ένα απαραίτητο μέτρο για την ασφάλεια ή ένα ακόμη βήμα προς τον απόλυτο έλεγχο του οδηγού; Γιατί αν κάτι τέτοιο επεκταθεί… τότε η οδήγηση, όπως την ξέρουμε σήμερα, ίσως αλλάξει για πάντα.