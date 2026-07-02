Για δεκαετίες, η αυτοκινητοβιομηχανία επενδύει δισεκατομμύρια ευρώ στην ενίσχυση της ασφάλειας των επιβατικών αυτοκινήτων. Αερόσακοι, ζώνες ασφαλείας, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης και εξελιγμένες ζώνες παραμόρφωσης έχουν μειώσει σημαντικά τις συνέπειες ενός τροχαίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νέα έρευνα του Euro NCAP, υπάρχει ένας κρίσιμος κρίκος που εξακολουθεί να αποτυγχάνει. Το πίσω μέρος των φορτηγών και των ρυμουλκούμενων.

Ο οργανισμός πραγματοποίησε σειρά δοκιμών πρόσκρουσης σε συνεργασία με φορείς από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Σουηδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καταλήγοντας σε ένα ανησυχητικό συμπέρασμα. Περίπου 400 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο σε συγκρούσεις όπου ένα επιβατικό αυτοκίνητο «γλιστρά» κάτω από το πίσω μέρος ενός φορτηγού ή ρυμουλκούμενου.

Οι ειδικοί του Euro NCAP εντόπισαν δύο σοβαρές αδυναμίες.

Η πρώτη αφορά ορισμένα (κυρίως παλαιότερης γενιάς) συστήματα αυτόματου φρεναρίσματος, τα οποία δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν εγκαίρως το πίσω μέρος ενός σταματημένου ή ακινητοποιημένου φορτηγού. Αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το αυτοκίνητο δεν φρενάρει αυτόματα, παρότι διαθέτει σύστημα αποφυγής σύγκρουσης.

Η δεύτερη και ακόμη πιο ανησυχητική διαπίστωση αφορά το πίσω προστατευτικό (RUPS), το μεταλλικό δοκάρι που βρίσκεται κάτω από το πίσω μέρος του ρυμουλκούμενου και έχει σχεδιαστεί ώστε να εμποδίζει ένα αυτοκίνητο να περάσει κάτω από την καρότσα σε περίπτωση σύγκρουσης.

Τα crash tests αποκάλυψαν μια επικίνδυνη αδυναμία

Στις δοκιμές του Euro NCAP χρησιμοποιήθηκε ένα σύγχρονο επιβατικό αυτοκίνητο με κορυφαία βαθμολογία ασφάλειας πέντε αστέρων.

Παρόλα αυτά, σε πρόσκρουση με ταχύτητα μόλις 56 χλμ./ώρα, το προστατευτικό ενός ευρωπαϊκού ρυμουλκούμενου δεν άντεξε τα φορτία της σύγκρουσης. Το αυτοκίνητο πέρασε κάτω από την καρότσα, με αποτέλεσμα το επάνω μέρος του θαλάμου επιβατών να δεχθεί καταστροφικές δυνάμεις που θα ήταν θανατηφόρες για τους επιβάτες. Σε δεύτερη δοκιμή, άλλο ρυμουλκούμενο παρουσίασε αντίστοιχη αστοχία, καταστρέφοντας ολοκληρωτικά τον χώρο επιβίωσης του οχήματος.

Στις ΗΠΑ η λύση υπάρχει ήδη

Το ενδιαφέρον είναι ότι η ίδια δοκιμή πραγματοποιήθηκε και με ρυμουλκούμενο που πληροί το αμερικανικό πρότυπο IIHS TOUGHGUARD. Εκεί, το ενισχυμένο προστατευτικό παρέμεινε στη θέση του, επιτρέποντας στο αμάξωμα του αυτοκινήτου να παραμορφωθεί όπως είχε σχεδιαστεί, απορροφώντας μεγάλο μέρος της ενέργειας της πρόσκρουσης και προστατεύοντας αποτελεσματικά τους επιβάτες. Σύμφωνα με το Euro NCAP, περίπου το 70% των νέων ρυμουλκούμενων που κυκλοφορούν στις Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ήδη αυτή την ενισχυμένη διάταξη προστασίας.

Έκκληση για αλλαγή της νομοθεσίας

Μετά τα αποτελέσματα των δοκιμών, το Euro NCAP καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο να αναθεωρήσουν άμεσα τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας για τα ρυμουλκούμενα, υιοθετώντας απαιτήσεις αντίστοιχες με εκείνες που εφαρμόζονται ήδη στις ΗΠΑ. Οι περισσότεροι οδηγοί θεωρούν δεδομένο ότι ένα φορτηγό που κυκλοφορεί στον δρόμο πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας. Η νέα έρευνα του Euro NCAP δείχνει όμως ότι, παρά τη συμμόρφωση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, υπάρχουν ακόμη σοβαρά περιθώρια βελτίωσης.