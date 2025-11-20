Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μπορεί κάποτε οι συζητήσεις να γίνονταν πιο προσωπικά, είτε κατ΄ιδίαν, είτε τηλεφωνικά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στην εποχή όμως του internet, όλα αλλάζουν με ένα δημόσιο post.

Ένας influencer από τις Η.Π.Α. με την ονομασία Alex Gonzalez, τράκαρε την προσωπική του Bugatti Chiron Pur Sport. Όταν επισκέφθηκε μία αντιπροσωπεία της μάρκας για πιθανή επισκευή, ενημερώθηκε πως η εταιρία δεν του παρέχει τα γνήσια ανταλλακτικά, καθώς θεωρεί πως δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι το μοντέλο θα παρέχει την απαραίτητη συμπεριφορά και ασφάλεια μετά την επισκευή.

Ο ιδιοκτήτης όμως δεν το δέχθηκε και πέρασε στην… αντεπίθεση με ένα post στο οποίο έλεγε πως εάν η εταιρία δεν του παρέχει τα ανταλλακτικά, θα τα εκτυπώσει μόνος του σε 3D εκτυπωτή. Και ενώ οι περισσότερες εταιρίες απλά θα το προσπέρναγαν, στη συγκεκριμένη περίπτωση ήρθε άμεση απάντηση από τον ίδιο τον CEO της Bugatti, Mate Rimac.

Σε ένα μήνυμα που ο Gonzalez κοινοποίησε αργότερα, εν μέρει στο Instagram, ο επικεφαλής της Bugatti ξεκίνησε με μια απροσδόκητη εισαγωγή: «Γεια σου φίλε. Εδώ είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bugatti».

Συνέχισε εξηγώντας γιατί η τρισδιάστατη εκτύπωση δεν ήταν μια βιώσιμη επιλογή. «Δεν μπορείς να εκτυπώσεις 3D εξαρτήματα για μια Bugatti. Το κιβώτιο ταχυτήτων και το μονοκόκ από ανθρακονήματα είναι πιθανώς κατεστραμμένα – αυτά δεν μπορούν να εκτυπωθούν τρισδιάστατα». Η τετραψήφια ιπποδύναμη και ένα πληγωμένο πλαίσιο δεν συνδυάζονται. «Θέλουμε να σε βοηθήσουμε να το κάνεις σωστά, με τον πιο οικονομικά αποδοτικό τρόπο», έγραψε ο Rimac.

Ο Γκονζάλες επιβεβαίωσε ότι σχεδιάζει να μιλήσει τηλεφωνικά με τον Rimac σχετικά με το θέμα και ότι η Bugatti τον έβγαλε πλέον από την Black List που είχε μπει, ως προς την παροχή ανταλλακτικών. Τουλάχιστον σε αυτό το σημείο, αν το αυτοκίνητο επιστρέψει στους δρόμους, θα είναι με την ευλογία (και την ασφάλεια που συνεπάγεται) της ίδιας της Bugatti. Πάντως η ανάρτηση του στο Instagram, σβήστηκε μετά την επικοινωνία με τον CEO της φίρμας.

Για τα τυπικά να πούμε πως το μοντέλο κοστίζει περίπου 3.5 εκατ. ευρώ καινούργιο, ενώ αποδίδει 1.500 βενζινοκίνητα άλογα.