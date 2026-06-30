Πριν από λίγες εβδομάδες, η Ferrari βρέθηκε στο στόχαστρο της κριτικής, καθώς η αποκάλυψη της πρώτης αμιγώς ηλεκτρικής Luce προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από φίλους της μάρκας, επενδυτές και αναλυτές. Το νέο μοντέλο χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «αντι-Ferrari», η μετοχή της εταιρείας κατέγραψε σημαντική πτώση, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε και η αποχώρηση του επικεφαλής marketing της εταιρείας. Κι όμως, η κινεζική αγορά φαίνεται πως είχε εντελώς διαφορετική άποψη.

Η Ferrari Luce εξαντλήθηκε στην Κίνα μέσα σε λίγες ώρες

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κίνα, η Ferrari διέθεσε αρχικά μόλις 88 μονάδες της νέας Luce για την τοπική αγορά και όλες βρήκαν αγοραστές σχεδόν αμέσως μετά το επίσημο λανσάρισμα του μοντέλου στη Σαγκάη. Αν και ορισμένες αναφορές υποστηρίζουν ότι εξακολουθούν να γίνονται δεκτές νέες παραγγελίες, το αρχικό απόθεμα για την κινεζική αγορά έχει ουσιαστικά εξαντληθεί.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση αν αναλογιστεί κανείς το αρνητικό κλίμα που επικράτησε διεθνώς μετά την παρουσίαση της Luce. Η σχεδίαση του μοντέλου δέχθηκε σκληρή κριτική στα κοινωνικά δίκτυα, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι η νέα ηλεκτρική Ferrari απέχει σημαντικά από την παραδοσιακή αισθητική της μάρκας.

Η Κίνα παραμένει «χρυσή» αγορά για τις ηλεκτρικές Ferrari

Η επιτυχία της Luce στην Κίνα δεν αποτελεί πάντως μεγάλη έκπληξη για όσους γνωρίζουν τη συγκεκριμένη αγορά. Η χώρα αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο, ενώ το κοινό των υπερπολυτελών μοντέλων δείχνει να αντιμετωπίζει με πολύ μεγαλύτερη ευκολία τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση σε σχέση με τους παραδοσιακούς Ευρωπαίους ή Αμερικανούς πελάτες της Ferrari.

Η Luce διατίθεται στην Κίνα με τιμή εκκίνησης 3,988 εκατ. γουάν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 586.000 δολάρια ή περίπου 500.000 ευρώ, τιμή ελαφρώς χαμηλότερη σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ferrari φρόντισε να διαμορφώσει την τιμή ακριβώς κάτω από το ψυχολογικό όριο των 4 εκατ. γουάν, κάτι που ενδέχεται να έπαιξε τον δικό του ρόλο στις πωλήσεις.

Τελικά απέτυχε ή όχι η Luce;

Παρά τις σφοδρές αντιδράσεις που ακολούθησαν την παγκόσμια πρεμιέρα της, η εμπορική πορεία της Luce στην Κίνα δείχνει πως είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς για αποτυχία. Άλλωστε, η Ferrari είχε εξαρχής ξεκαθαρίσει ότι το πρώτο της ηλεκτρικό μοντέλο θα απευθύνεται σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο και premium κοινό, με τις πωλήσεις να παραμένουν ελεγχόμενες ώστε να διατηρηθεί η αποκλειστικότητα του μοντέλου.

Το αν η Luce θα καταφέρει να πείσει και τους παραδοσιακούς φίλους της Ferrari είναι ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα. Ωστόσο, τουλάχιστον στην Κίνα, φαίνεται πως το «μισώ» του διαδικτύου μεταφράστηκε τελικά σε… sold out. Στην Ευρώπη πάντως, μη ξεχνάμε τι είπε το πρώην αφεντικό της μάρκας, «Αν πω αυτά που πραγματικά σκέφτομαι, θα βλάψω τη Ferrari.Ελπίζω τουλάχιστον να αφαιρέσουν το σήμα από πάνω της. Τουλάχιστον οι Κινέζοι δεν θα την αντιγράψουν».