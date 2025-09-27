Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν πλέον να κάνουν τη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από ποτέ, καθώς η Ford Motor Ελλάς ανακοίνωσε την πρωτοβουλία Ford Power Promise.

Η πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες από ολοκληρωμένες λύσεις φόρτισης και εκτεταμένη εγγύηση μπαταρίας, έως και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης. Το Power Promise αποτελεί τη δέσμευση της Ford προς τους πελάτες της, ώστε να κάνουν εύκολα τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση για να απολαμβάνουν όλες τις δυνατότητες των ηλεκτρικών οχημάτων της μάρκας.

Η Ford προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων σε όλες τις δημοφιλείς κατηγορίες SUV, crossover, multi-activity vehicles και van, που περιλαμβάνει μοντέλα όπως τα: Puma Gen-E, Explorer, Capri, Mustang Mach-E, E-Tourneo Courier, E‑Transit Courier, E-Tourneo Custom, E-Transit Custom και E-Transit.

Οι ανησυχίες γύρω από την ηλεκτροκίνηση

Μελέτη της Ford καταδεικνύει ότι αυτή τη στιγμή ορισμένοι δυνητικοί αγοραστές ηλεκτρικών οχημάτων εμφανίζονται διστακτικοί να εγκαταλείψουν τα παραδοσιακά καύσιμα, προτάσσοντας διάφορες ανησυχίες: Η δημόσια φόρτιση, οι διαδικασίες εγκατάστασης οικιακού φορτιστή, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και η πολυπλοκότητα των οχημάτων είναι μερικοί από τους παράγοντες που αποτελούν τροχοπέδη για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Το πρόγραμμα Ford Power Promise έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα, παρέχοντας κίνητρα, επιπλέον ευκολίες και υποστήριξη.

Η πρωτοβουλία Ford Power Promise βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες, καθένας από τους οποίους αντιμετωπίζει άμεσα τις βασικές ανησυχίες των δυνητικών πελατών ηλεκτρικών οχημάτων:

20% έκπτωση στις φορτίσεις σου στο δίκτυο incharge της nrg Έως 20% έκπτωση στον οικιακό φορτιστή ΔΕΗ blue 8 χρόνια/160.000χλμ εγγύηση στη μπαταρία 2 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια, ακόμα και για αποφόρτιση

Αναλυτικότερα, δείτε πως η Ford κάνει την συνύπαρξη με ένα ηλεκτρικό, την απόλυτη εμπειρία ελευθερίας.

Οικιακή φόρτιση

Η εύρεση ενός κατάλληλου οικιακού φορτιστή και η εγκατάστασή του μπορεί να είναι για πολλούς μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία. Η Ford κάνει τα πράγματα εύκολα, προτείνοντας δοκιμασμένους οικιακούς φορτιστές και αξιόπιστους συνεργάτες για την εγκατάστασή τους, έχοντας επιπλέον εξασφαλίσει ειδικές εκπτώσεις για όλους τους πελάτες της.

Δημόσια Φόρτιση

Η δημόσια φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι πιο οικονομική σε σχέση με τη χρήση υγρών καυσίμων. Παρ’ όλα αυτά, σε σχέση με την οικιακή φόρτιση, το κόστος είναι συγκριτικά αυξημένο. Η Ford, σε συνεργασία με επιλεγμένους παρόχους, έχει εξασφαλίσει για τους πελάτες της ειδικές τιμές ανά kWh σε δημόσιους φορτιστές για ακόμα πιο οικονομική δημόσια φόρτιση.

Εργοστασιακή Εγγύηση Μπαταρίας και Εξαρτημάτων Υψηλής Τάσης

Στα πλαίσια του Ford Power Promise, όλοι οι νέοι πελάτες των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων της Ford απολαμβάνουν εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών, τόσο για την μπαταρία υψηλής τάσης, όσο και των άλλων εξαρτημάτων υψηλής τάσης, όπως ο ηλεκτροκινητήρας. Αυτή η εκτεταμένη εργοστασιακή εγγύηση καλύπτει την περίπτωση μη φυσιολογικής απώλειας στη χωρητικότητα της μπαταρίας και τη σπάνια περίπτωση αστοχίας των εξαρτημάτων υψηλής τάσης.

Υπηρεσίες Υποστήριξης

Τα 2 χρόνια δωρεάν οδικής βοήθειας Ford Roadside Assistance και η δυνατότητα μεταφοράς στο πλησιέστερο σημείο φόρτισης, στην απίθανη περίπτωση πλήρους αποφόρτισης, προσθέτουν ακόμη ένα παράγοντα ασφάλειας και ξεγνοιασιάς έναντι στο άγχος της αυτονομίας. Επίσης, το Επίσημο Δίκτυο Ford σε όλη την Ελλάδα βρίσκεται στη διάθεσή τους για να τους παρέχει αξιόπιστη υποστήριξη, όπου και αν βρίσκονται.

Δείτε όλες τις πληροφορίες πατώντας εδώ.