Η οδήγηση υπό έντονη βροχόπτωση αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για κάθε οδηγό. Η μειωμένη ορατότητα, η ολισθηρότητα του οδοστρώματος και η αυξημένη πιθανότητα υδρολίσθησης απαιτούν αυξημένη προσοχή και σωστή προετοιμασία. Επιπλέον, οι απρόβλεπτες συμπεριφορές των άλλων οδηγών ή των πεζών εντείνουν την ανάγκη για εγρήγορση. Έτσι, η οδήγηση στη βροχή δεν είναι απλώς μια καθημερινή διαδικασία, αλλά μια κατάσταση που απαιτεί , ψυχραιμία και σωστή εκτίμηση των κινδύνων.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης δίνει τις πολύ χρήσιμες εξής συμβουλές, εάν σας πιάσει δυνατή καταιγίδα κατά την οδήγηση:

Σταματήστε στην άκρη του δρόμου, μακριά από δέντρα ή αντικείμενα που μπορεί να πέσουν Μείνετε μέσα στο αυτοκίνητο κα ανάψτε τα αλάρμ, μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα Κρατήστε κλειστά τα παράθυρα και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά σημεία στο εξωτερικό του αυτοκινήτου Μην επιχειρήσετε να περάσετε από πλημμυρισμένους δρόμους καθώς το βάθος του νερού συχνά ξεγελά

Σε κάθε περίπτωση κακοκαιρίας, η σωστή προετοιμασία μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μια απλή δυσκολία και μια επικίνδυνη κατάσταση. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να έχουμε πάντα στο αυτοκίνητο μια αλλαξιά ρούχα, καθώς και ορισμένα βασικά είδη, όπως φακό, νερό, ξηρά τροφή και ένα μικρό φαρμακείο. Αυτές οι απλές προφυλάξεις μπορούν να μας προσφέρουν ασφάλεια και άνεση αν χρειαστεί να περιμένουμε ή να αντιμετωπίσουμε κάποιο απρόβλεπτο περιστατικό. Με υπευθυνότητα και σωστή οργάνωση, η οδήγηση σε δύσκολες συνθήκες γίνεται πιο ασφαλής για όλου